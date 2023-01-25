أولمبياد 2024: اللجنة الدولية ستدرس سبل مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء، متجاهلة الدعوات الموجهة من أوكرانيا لحظر الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في أولمبياد باريس الصيفي 2024، إنه ينبغي إجراء "المزيد من الاستكشاف" لتحديد سبل مشاركتهم.

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في حين اتبعت معظم الاتحادات الدولية توصية اللجنة الأولمبية الدولية في شباط/فبراير الماضي بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس بعد غزو موسكو لأوكرانيا، الا انّ اسئلة كثيرة عادت لتطرح حول مصير مشاركتهم في أولمبياد باريس.

وقد وصفت اللجنة في وقت سابق القضية بأنها "معضلة كبيرة" تم تسييسها من قبل الحكومات التي تتدخل لحظرهم.

وقالت اللجنة في بيان الأربعاء "لا ينبغي منع أي رياضي من المنافسة فقط بسبب جواز سفره".

وتابعت "لذا ينبغي استكشاف مسار لمشاركة الرياضيين في المنافسات في ظل ظروف صارمة".

وأضافت أن "الغالبية العظمى من المشاركين في التشاورات" دعمت اللجنة التي تستكشف سبل إعادة دمج رياضيي البلدَين "على الرغم من ان كل اتحاد دولي هو السلطة الوحيدة لمسابقاته الدولية".

إضافة الى ذلك، "رحّبت وقدّرت" اللجنة الأولمبية الدولية عرض المجلس الأولمبي الآسيوي إشراك الرياضيين الروس والبيلاروس في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

© 2023 AFP