بطولة ألمانيا: رينا ينقذ دورتموند مجددًا ويمنحه فوزًا قاتلا على ماينتس

© دانيال رولاند / ا ف ب

المهاجم الاميركي جيوفاني رينا يحتفل بهدفه في الوقت بدل الضائع لفريقه بوروسيا دورتموند ضد مضيفه ماينتس في الدوري الالماني لكرة القدم في 25 كانون الثاني/يناير 2023

ماينتس (ألمانيا) (أ ف ب) – سجّل المهاجم الاميركي البديل جيوفاني رينا هدفًا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع ليهدي فريقه بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه ماينتس 2-1، في اطار منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الالماني لكرة القدم.

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وكان رينا نفسه بطل فوز دورتموند المثير على ضيفه اوغسبورغ 4-3 الاحد الماضي عندما سجّل هدفًا رأسيًا في الدقيقة 90+1.

وبعدما افتتح ماينتس التسجيل عن طريق الكوري الجنوبي جاي-سانغ لي (2)، عادل النروجي يوليان رييرسون النتيجة للفريق "الاصفر والاسود" (4).

وتقدم دورتموند الى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 31 نقطة على بعد خمس نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر، فيما بقي ماينتس في المركز الثاني عشر بـ 20.

وافتقد دورتموند في اللقاء لمرونته الهجومية المعتادة في ظل غياب لاعب الوسط الانكليزي الشاب جود بلينغهام الموقوف، الذي يُعد ركيزة كبيرة في تشكيلة الفريق رغم انه لم يتجاوز سن التاسعة عشر.

وهيأ غياب بلينغهام، بالاضافة الى المخضرم ماركو رويس المتأثر بإصابة ستبعده لفترة طويلة، وتواجد ماتس هوملز على دكة البدلاء، الطريق امام المدافع الآخر نيكلاس زوله لحمل شارة القيادة للمرة الاولى بعد ستة اشهر فقط من انضمامه من بايرن ميونيخ.

وبعدما وعد مدرب دورتموند إدين ترزيتش بمعالجة الخلل الدفاعي الذي يعاني منه فريقه منذ بداية الموسم، الا انه حقق اسوأ بداية ممكنة بعدما افتتح ماينتس التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء.

وسجّل جاي-سانغ هدفه من كرة رأسية اثر ركلة ركنية نفذها السويسري اديميلسون فرنانديز، بعدما قفز فوق رييرسون.

الا انّ رييرسون الذي خاض مباراته الثانية بقميص دورتموند بعد انضمامه من اونيون برلين في الشهر الحالي، عوّض عن هفوته وعادل النتيجة بعد دقيقتين فقط من تسديدة بعيدة ارتدت من الخصم.

وبعد دخول هدفين في غضون اربعة دقائق، اعتقد الجميع انّ المباراة ذاهبة نحو مهرجان من الاهداف، الا انّ ايقاع الفريقين هبط كثيرًا في ما تبقى من النصف الاول.

وعمد ترزيتش الى سلسلة تبديلات في الدقيقة 61، فدخل رينا والانكليزي جايمي باينوي-غيتينز، اللذين سجلا في المباراة السابقة امام اوغسبورغ، بالاضافة الى المهاجم العائد العاجي سيباستيان هالر.

وكاد هالر نفسه ان يسجّل بعد 10 دقائق إلا ان تدخلا في اللحظة الاخيرة من الحارس فين داهمان حال دون ذلك.

وفيما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، تمكن رينا من استغلال تمريرة حاسمة من هالر وتسجيل هدف الفوز (90+3).

وحقق هالر في المباراة السابقة عندما دخل من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني أول ظهور رسمي له بقميص الاصفر والاسود منذ تعافيه من سرطان الخصية.

وتم تشخيص هالر بعد أيام فقط من التوقيع مع دورتموند في صيف 2022 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، وقضى بقية العام في تلقي العلاج، بما في ذلك أربع جولات من العلاج الكيميائي وعمليتان جراحيتان.

© 2023 AFP