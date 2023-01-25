بطولة العالم لكرة اليد 2023: مشوار مصر يتوقف عند ربع النهائي

لاعب مصر محسن رمضان خلال ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد ضد السويد في ستوكهولم، السويد في 25 كانون الثاني/يناير 2023

ستوكهولم (أ ف ب) – انتهى مشوار المنتخب المصري عند الدور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة اليد، بخسارته الاربعاء أمام نظيره السويدي المضيف 26-22 في العاصمة ستوكهولم.

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وكان المنتخب المصري يأمل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه والاولى منذ العام 2001 عندما حل رابعًا، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف نسخة 2021 التي أقيمت في مصر.

وكانت مصر تأمل في تكرار الفوز على المنتخب السويدي على غرار دور المجموعات في أولمبياد طوكيو في صيف 2021 عندما حلّت رابعة.

وقام "الفراعنة" بانطلاقة جيدة للمباراة وتقدموا 7-5 ومن ثم 9-8، إلا انهم فشلوا في تسجيل الاهداف في الدقائق الخمس الاخيرة من الشوط الاول مقابل ستة تواليًا للخصم لتدخل السويد الاستراحة متقدمة 14-9.

وجاء انطلاق الشوط الثاني متوازيًا بين المنتخبين قبل أن يتمكن المنتخب المصري من تسجيل أربعة أهداف متتالية مقلصًا الفارق الى 21-18، إلا أن السويد حاملة اللقب أربع مرات عرفت كيف تأخذ المباراة الى بر الامان.

وكان حسن قداح أفضل مسجل للمنتخب المصري في المباراة برصيد خمسة أهداف.

© 2023 AFP