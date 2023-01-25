عطل يصيب خدمات مايكروسوفت حول العالم بسبب "مشكلات في إعدادات الشبكة"

© دوني شارلي / اف ب/ارشيف

شعار "مايكروسوفت" في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية في 28 كانون الثاني/يناير 2020

باريس (أ ف ب) – واجهت خدمات عدة تابعة لمجموعة مايكروسوفت، بينها أداة العمل التعاوني "تيمز" وخدمة المراسلة "أوتلوك"، "مشكلات في إعدادات الشبكة" أعاقت عملها في العالم أجمع صباح الأربعاء، على ما أعلنت الشبكة الأميركية على تويتر.

إعلان اقرأ المزيد

وكتبت المجموعة عبر أحد حسابات خدمات مايكروسوفت على تويتر عند الساعة 09,06 ت غ "لقد عزلنا المشكلة" المرتبطة بأخطاء في "إعدادات الشبكة"، و"نبحث عن الاستراتيجية الأفضل لإصلاحها".

وكان الحساب عينه أكد قبل ساعة من التغريدة وجود اضطرابات في عمل خدمات مايكروسوفت.

واشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر تويتر من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لمجموعة مايكروسوفت.

وكتب أحد المستخدمين "لديّ فرض عليّ تسليمه في غضون نصف ساعة عبر تيمز والخوادم لا تعمل في الهند. تفضلوا بإصلاح الوضع".

وعبر موقع "داون ديتكتر" المتخصص، تم الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، بينها منصة ألعاب الفيديو "اكس بوكس لايف" وشبكة "لينكد إن" الاجتماعية المخصصة للمهنيين. غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع.

ولم ترد المجموعة على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس حول الموضوع.

وقد أعلنت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية منتصف الشهر الحالي عزمها صرف حوالى عشرة آلاف موظف بحلول نهاية آذار/مارس (أي ما يناهز 5% من إجمالي الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات لدى الزبائن، ما فاقم الاهتزاز في قطاع مضطرب أصلاً بفعل خطط اجتماعية كبرى كثيرة.

وقد تراجع نمو المجموعة وتناقصت أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، وفق نتائج نشرتها الثلاثاء، ما يؤشر إلى أن الإطار الاقتصادي العام يطال حتى المجموعات العملاقة في القطاع.

© 2023 AFP