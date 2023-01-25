مدير بايرن ينتقد غنابري "الهاوي" لحضور أسبوع الموضة في باريس

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ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – انتقد المدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ الألماني المهاجم الدولي سيرج غنابري بسبب تصرفه "الهاوي" بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس خلال يوم راحة، معتبرا ان لقب الدوري على المحك بعد تعادلين متتاليين للفريق البافاري.

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وسافر غنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه ضد لايبزيغ 1-1 الجمعة، ونشر صوراً من رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ مدير النادي البوسني حسن صالحميدجيتش بعد التعادل الثاني توالياً على أرض كولن 1-1 الثلاثاء والذي استُبدل خلاله غنابري بين الشوطين في ما اعتبره المدرب يوليان ناغلسمان رغبة في منح الفريق "نسمة هواء نقية".

اعتبر صالحميدجيتش ان المهاجم الدولي ليس مركزاً بما يكفي "هذا تصرف هاو، وهذا بالضبط ما لا يفعله بايرن ميونيخ، المرح في مكان ما عندما تحصل على يوم راحة"، ملمحاً إلى إمكانية توجيه عقوبات لمهاجم أرسنال الإنكليزي السابق.

تابع لاعب الوسط السابق "يوم الاجازة مخصص للراحة حتى تتمكّن من الردّ بقوة في المباراة التالية. سنتحدث عن ذلك الأربعاء. بالطبع هناك ضرورة للتحدث".

وكان غنابري (27 عاماً) محط انتقادات في وسال الإعلام الألمانية. قال مدربه ناغلسمان الإثنين انه لم ينتهك القوانين لكنه بحاجة "لتقديم الأجوبة (على الانتقادات) في ارض الملعب".

ورأى صالحميدجيتش الثلاثاء ان فريقه بحاجة لرفع مستوى التحدي، بحال أراد التتويج للمرة الحادية عشرة تواليا بلقب البوندسليغا "يجب أن ندرك ان البطولة الآن على المحك".

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في منتصف مشوار الدوري، وكان على وشك خسارته الثانية هذا الموسم، لولا تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة للدولي يوزوا كيميش في الوقت القاتل أمام كولن.

ويلتقي بايرن مع أينتراخت فرانكفورت الثالث في مباراة قوية السبت على ملعبه أليانز أرينا في المرحلة الثامنة عشرة، الأولى من دور الإياب، علماً ان مواجهة نارية تنتظره منتصف شباط/فبراير المقبل أمام باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

© 2023 AFP