مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية بعد محاولة طعن

© زين جعفر / ا ف ب

جنود اسرائيليون متجمعون في موقع خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث قال الجيش ان فلسطينيا قُتل بعدما حاول طعن جندي

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء إن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجيش أنه أطلق النار على مهاجم حاول تنفيذ عملية طعن بسكين.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من "هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (20عاماً) برصاص الاحتلال، قرب قلقيلية، وهو من مخيم جنين".

من جهته، أورد الجيش الاسرائيلي قبيل ذلك أن الشاب "حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز عسكري قرب بلدة كفر قدوم غير بعيد عن مدخل مستوطنة قدوميم".

وأضاف الجيش "وصل المهاجم حاملا السكين إلى نقطة عسكرية عند حاجز للجيش وحاول طعن جندي إسرائيلي كان في الموقع. وقام الجنود في المنطقة بشل حركة المهاجم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوفنا".

وبذلك يرتفع إلى 19 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.

وأثار تنصيب حكومة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر، مخاوف من تصعيد عسكري في الضفة الغربية.

© 2023 AFP