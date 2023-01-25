يلين تدعو لاتخاذ خطوات "عاجلة" لضمان الأمن الغذائي في إفريقيا

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رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما (يمين) مستقبلا وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في لوساكا في 23 كانون الثاني/يناير 2023

لوساكا (أ ف ب) – دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء لاتخاذ خطوات عاجلة ومقاومة للتغيرات المناخية بهدف تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا وذلك أثناء جولة لها في زامبيا.

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وفي ختام زيارة استمرت يومين للدولة الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، قالت يلين إن تغير المناخ الناجم عن شدة وتواتر العواصف والفيضانات والجفاف، ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية في إفريقيا.

وقالت خلال جولة في مشروع يقدم المساعدة لصغار المزارعين في إدارة تداعيات تغير أنماط الطقس "ينبغي أن نتخذ إجراءات عاجلة لتكييف الممارسات الزراعية والتكنولوجيا مع المناخ المتغير".

والمشروع الواقع على بعد 40 كلم عن العاصمة لوساكا، يموله "صندوق المناخ الأخضر" الذي تلقى مليار دولار من الحكومة الأميركية.

وقالت إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية ل"المشاريع المبتكرة" بما فيها تزويد المزارعين ببذور أكثر مقاومة للجفاف والحرارة والظروف القاسية.

ونددت يلين ب"الحرب العدوانية غير المبررة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي "أضرت بإفريقيا من خلال مفاقمة انعدام الأمن الغذائي القائم وخلق عبء غير ضروري على اقتصاد القارة".

ومن المقرر أن تواصل يلين، التي زارت السنغال، جولتها الإفريقية في دولة جنوب إفريقيا، وذلك بعد أيام قلية على زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بريتوريا.

© 2023 AFP