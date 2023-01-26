أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش حذر من المغمورين وتسيتسيباس لفك نحس نصف النهائي

© ديفيد غراي / ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش فائزًا في مبارياته التسع جميعها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، ويسعى للمحافظة على سجله المثالي أمام الاميركي تومي بول الجمعة. على عكسه، يسعى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى فك النحس الذي لازمه في هذا الدور في المحاولات الثلاث جميعها سابقًا عندما يواجه الروسي كارن خاتشانوف.

إعلان اقرأ المزيد

عانى ديوكوفيتش الذي حقق لقبه الاول في ملبورن عام 2008، بدنيًا في الادوار الاولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن بفوزين ساحقين بثلاث مجموعات نظيفة ضد الاسترالي أليكس دي مينور والروسي أندري روبليف، خسر خلالهما 12 شوطًا فقط، أكد المرشح الابرز لحصد اللقب أنه عاد إلى أفضل مستوياته قبل نصف النهائي الجمعة.

ويمتلك المصنف خامسًا عالميًا دافعًا إضافيًا للذهاب إلى أبعد الحدود ومعادلة ألقاب الاسباني رفايل نادال في البطولات الأربع الكبرى (22)، بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما تم ترحيله بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علمًا أن نادال حقق اللقب في غيابه.

قال ابن الـ35 عامًا "أحاول دائمًا أن أقدّم أفضل ما لدي، لاسيما في بطولات الغراندسلام، لأنه في هذه المرحلة من مسيرتي، هذه هي البطولات الاكثر أهمية".

وتابع المصنف أول عالميًا سابقًا "ولكن بإمكاني القول إن هناك دافعًا إضافيًا هذا العام، بسبب الاصابة وما حصل العام الماضي، أردت فقط أن أؤدي جيدًا".

وأضاف "حتى الآن لديّ سجل مثالي على الملاعب الصلبة الاسترالية، في دورة أديلايد (التي فاز بها) وهنا. ألعب بشكل أفضل تدريجيًا. لا يمكنني أن أطلب وضعًا أفضل لأكون فيه في الوقت الحالي".

وحقق ديوكوفيتش بعد فوزه على روبليف في نصف النهائي انتصاره الـ26 تواليًا في أستراليا المفتوحة منذ 2019، معادلا الرقم القياسي للاميركي أندري أغاسي في العصر الحديث للعبة الذي حققه بين 2000 و2004.

وسيكون من الصعب على تومي بول المصنف 35 عالميًا الذي بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته في 14 محاولة، مخالفة التوقعات.

قال ابن الـ25 عامًا "لم نتواجه أبدًا سابقًا. مما لا شك فيه أنه يشعر براحة كبيرة في أستراليا. سيكون تحديًا صعبًا ولكن أقدم أفضل مستوياتي لذا إنه وقت مناسب".

أكد ديوكوفيتش من جهته الذي فاز بالمباريات النهائية التسع جميعها التي بلغها في ملبورن، أنه راقب عن كثب منافسه الاميركي.

قال ابن الـ35 عامًا "يلعب ربما أفضل تنس في مسيرته. إنه لاعب مندفع وديناميكي للغاية. أعتقد أنه يستطيع إصابة جميع الاماكن بالإرسال. إنه لاعب كامل جدًا".

وأضاف "إنه أول نصف نهائي له، ليس لديه شيء يخسره".

رابعة ثابتة لتسيتسيباس؟

يلتقي تسيتسيباس ضد خاتشانوف المصنف 20 عالميًا في نصف النهائي الاخر متطلعًا لكسر نحس لازمه ثلاث مرات سابقة في ملبورن، آخرها في العامين الماضيين.

ويؤمن اللاعب البالغ 24 عامًا أنه نضج كفاية وأن هذه المرة قد تكون فرصته ليبلغ نهائي كبير ثان في مسيرته بعد رولان غاروس 2021 ضد ديوكوفيتش عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين.

قال في هذا الصدد "أشعر بحال جيدة بطريقة لعبي. لا أعتقد أني شعرت بذلك منذ وقت طويل".

وتابع "قلت سابقًا إني لاعب مختلف (عن الماضي) وألعب بطريقة مختلفة. عقليتي مختلفة".

يأمل تسيتسيباس بلوغ نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الاولى في رابع محاولة © مارتن كيب / ا ف ب

حسم مبارياته الخمس جميعها السابقة ضد خاتشانوف، آخرها في الدور الـ16 لدورة روما للماسترز العام الماضي عندما عاد من تأخر بمجموعة، وأبدى حماسته لمواجهته مجددًا.

وقال "إنها مباراة أتطلع لخوضها. أتطلع للمزيد وللأفضل. أتطلع لخلق ذكريات سحرية هنا في أستراليا".

من جهته، عادل الروسي أفضل نتيجة له في بطولة كبرى بعد أن بلغ نصف نهائي الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

أكد أن "نصف النهائي الاول الكبير لي في الولايات المتحدة أعطاني دافعًا إضافيًا وثقة إضافية لأعرف قدراتي، وما بإمكاني فعله عندما أكون في أفضل مستوياتي".

© 2023 AFP