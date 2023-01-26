أستراليا المفتوحة: سابالينكا الى أول نهائي كبير في مسيرتها لملاقاة ريباكينا

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البيلاروسية أرينا سابالينكا بعد فوزها بنقطة ضد البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب في 26 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة خامسة عالميًا، أول نهائي كبير في مسيرتها، بفوزها الخميس على البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة 7-6 (7/1)، 6-2.

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وتلتقي سابالينكا في مباراة القمة السبت مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون، الفائزة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

قالت ابنة الـ24 عامًا "أنا سعيدة جدًا بهذا الفوز...لم أبدأ بطريقة رائعة في المجموعة الاولى وبالنسبة لشوط كسر التعادل، وجدت ايقاعي وآمنت بنفسي أكثر وبدأت أجازف قليلا وقدمت مستوى جيدًا".

وعند سؤالها عن القوة الهائلة في الضربات الامامية في المقابلة على أرض الملعب وأنها بقوة ضربات الرجال، قبّلت ذراعيها وأضافت مبتسمة "بكل صراحة ليس كثيرًا، أنا أشعر ان الضربات بطيئة. ولكن شكرًا لك، يبدو ان لدي جينات جيدة".

وتعليقًا على المباراة النهائية ضد ريباكينا السبت "إنها لاعبة رائعة وتقدم تنس ممتاز ومتطور ولديها لقب غراند سلام والخبرة. ستكون مباراة رائعة، أتطلع لذلك غدًا"، قبل أن تصحح لها المحاورة أنها السبت وتضيف اللاعبة "عفوًا السبت، أنا متحمسة لألعب غدًا".

وتفوقت سابالينكا على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة جميعها التي جمعتهما، آخرها في الدور الـ16 لويمبلدون 2021.

وسبق أن توقف مشوار سابالينكا ثلاث مرات عند الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى، وتحديدًا في ويمبلدون 2021 والولايات المفتوحة 2021 و2022.

من جهتها، خاضت لينيت، المصنفة 45 عالميًا، نصف نهائي كبير للمرة الاولى في مسيرتها بعد أن كانت أفضل نتيجة لها الدور الثالث في كل من بطولات الغراندسلام الاخرى.

وجدّدت البيلاروسية (24 عامًا) فوزها على البولندية للمرة الثالثة في ثلاث مناسبات، بعد أولمبياد طوكيو في صيف 2021 ودورة تيانجين الصينية في 2018.

وتقدم سابالينكا مستويات مميزة في الفترة الاخيرة وتوجت قبل أستراليا المفتوحة بلقب دورة أديلايد، وبلغت في نهاية العام الماضي نهائي البطولة الختامية عندما أطاحت بالمصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك من نصف النهائي قبل أن تخسر ضد الفرنسية كارولين غارسيا.

ورغم أنها بدأت المباراة بأسوأ طريقة ممكنة بخسارتها الشوط الافتتاحي على إرسالها من دون أن تحقق أي نقطة قبل أن تتأخر 2-0، ردت سابالينكا الكسر في الرابع لتعادل 2-2.

وحافظت كل لاعبة على إرسالها من دون أن تمنح منافستها فرصة واحدة للكسر لتحتكمان الى شوط كسر التعادل الذي كشرت فيه سابالينكا عن أنيابها وحسمته بنتيجة كاسحة 7-1.

ورغم أنها ارتكبت 15 خطأ مباشرًا في المجموعة الاولى مقابل ستة فقط للبولندية، إلا أن البيلاروسية سددت 20 ضربة قاضية مقابل سبع فقط للينيت.

جاء سيناريو المجموعة الثانية مختلفًا وكسرت سابالينكا إرسال منافستها العاجزة مرتين تواليًا لتتقدم 5-1.

وأهدرت البيلاروسية ثلاث فرص لحسم المواجهة على إرسال منافستها في الشوط السابع، قبل أن تنجز المهمة على إرسالها بعد مباراة من ساعة و33 دقيقة.

© 2023 AFP