أستراليا المفتوحة: والد ديوكوفيتش يظهر وهو يحمل العلم الروسي المحظور

© ديفيد غراي / ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – تم تصوير والد الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع مشجعين يلوّحون بالأعلام الروسية المحظورة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بما في ذلك واحد يظهر فيه وجه الرئيس فلاديمير بوتين، في مشاهد انتقدها سفير أوكرانيا الخميس ووصفها بأنها "وصمة عار".

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وحجز ديوكوفيتش مكانه في نصف النهائي بفوزه بثلاث مجموعات نظيفة على منافسه الروسي أندري روبليف على ملعب رود لافر أرينا مساء الأربعاء.

بعد المباراة رفعت مجموعة من المشجعين الأعلام الروسية المحظورة ورددوا هتافات مؤيدة لروسيا ولبوتين.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب إن أربعة أشخاص "كشفوا عن أعلام ورموز غير لائقة وهددوا حراس الأمن". تم استدعاء الشرطة وطردوا من ملبورن بارك.

وأظهر مقطع فيديو نُشر لاحقًا على حساب أسترالي موالٍ لروسيا على موقع يوتيوب، والد ديوكوفيتش، سرديان، الى جانب رجل يحمل علم روسيا عليه صورة الرئيس بوتين.

وكان الرجل يرتدي قميصا أسود عليه حرف "زد"، وهو رمز يؤيد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأُرفق الفيديو بتعليق "والد ديوكوفيتش يوجه رسالة سياسية قوية".

وأكد مراسلون رياضيون صرب أن هذا هو والد ديوكوفيتش وذكرت صحيفة "ملبورن إيدج" إنه قال باللغة الصربية "تعيش روسيا".

ويُمنع المتفرجون من حمل العلم الروسي أو البيلاروس في أولى البطولات الاربع الكبرى بعد أن طالب سفير أوكرانيا في أستراليا ونيوزيلندا، فاسيل ميروشنيتشينكو، بالتحرك عندما ظهرت بين الحشود الأسبوع الماضي.

وغرّد الخميس مرفقًا التغريدة بالفيديو "إنها حزمة كاملة. من بين الأعلام الصربية هناك: العلم الروسي، بوتين، الرمز Z وما يُسمى بعلم جمهورية دونيتسك الشعبية....إنها وصمة عار".

والتقط مصوّر وكالة فرانس برس صورة لرجل آخر داخل الاستاد خلال مباراة ديوكوفيتش وهو يرتدي قميص مع رمز "زد" مؤيد للحرب.

رجل يرتدي قميص مع رمز Z المؤيد لحرب روسيا على أوكرانيا خلال مباراة الدور ربع النهائي بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندري روبليف في بطولة أستراليا المفتوحة في 25 كانون الثاني/يناير 2023 © ويليام ويست / ا ف ب

وسأل اللاعب الأوكراني السابق أليكس دولغوبولوف الذي يقاتل حاليًا في الحرب، على تويتر "هذا الرجل سيُمنع مدى الحياة، على الأقل في جميع الأحداث الأسترالية، أليس كذلك؟" متوجهًا الى حساب أستراليا المفتوحة.

وقال الاتحاد الاسترالي الخميس إنه سيواصل العمل مع الأمن لتطبيق قواعد الدخول، من دون الاشارة مباشرة للواقعة مع والد ديوكوفيتش.

وجاء في البيان "تم إطلاع اللاعبين وفرقهم وتذكيرهم بسياسة البطولة فيما يتعلق بالأعلام والرموز وتجنب أي موقف قد يؤدي إلى الزعزعة".

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، ينافس اللاعبون واللاعبات الروس والبيلاروس تحت علم أبيض محايد كمستقلين، كما هو الحال في أستراليا المفتوحة.

© 2023 AFP