المشتبه به في مهاجمة كنيستين في إسبانيا صدر بحقه أمر ترحيل قبل أشهر

© كريستينا كويكلر / ا ف ب

سكان يضيئون الشموع أثناء تجمعهم قرب كنيسة قُتل فيها شمّاس في ساحة ألتا في الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا في 26 كانون الثاني/يناير 2023

مدريد (أ ف ب) – كشفت السلطات الإسبانية الخميس أن المشتبه به الذي أوقف على خلفية هجومين بسلاح أبيض على كنيستين في جنوب البلاد أسفرا عن مقتل شمّاس وإصابة كاهن الأربعاء، صدر بحقه أمر ترحيل في حزيران/يونيو الماضي.

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وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية أن المشتبه به، وهو شاب مغربي يبلغ 25 عاما، "لم تصدر بحقه إدانات جنائية أو إرهابية سابقة في إسبانيا أو الدول الحليفة" ولم يخضع للمراقبة الأمنية.

وأضاف "فُتح إجراء ترحيل بحقّه في حزيران/يونيو" لكن "لأنه إجراء إداري... لم يكن التنفيذ فوريا".

فتّشت الشرطة منزل المشتبه به في ساعة مبكرة من صباح الخميس وضبطت "كل أغراضه" التي يجري تحليلها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه كان يعيش بجانب الكنيستين اللتين تقعان قرب ميناء الجزيرة الخضراء بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا.

ووقع الحادث مساء الأربعاء عندما اقتحم مهاجم يحمل ساطورا كنيستين متجاورتين في الجزيرة الخضراء، ما أسفر عن مقتل شمّاس وإصابة كاهن بجروح بالغة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إنّه "بُعيد الساعة السابعة مساءً (18:00 ت غ)، دخل رجل مسلّح بساطور كنيسة سان إيسيدرو في إلخسيراس حيث هاجم الكاهن ممّا أدّى إلى إصابته بجروح خطرة".

وأضافت "بعد ذلك، دخل المهاجم كنيسة نويسترا سينيورا دي لا بالما، حيث عاث فيها خراباً ثم هاجم الشمّاس. نجح الشمّاس في الخروج من الكنيسة، لكنّ المهاجم قبض عليه في الخارج وأصابه بجروح مميتة".

وأوقفت الشرطة المهاجم المفترض في مكان الحادث، فيما فتحت النيابة تحقيقا في شبهة "الإرهاب".

© 2023 AFP