بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا الى النهائي للمرة الاولى بفوزها على أزارينكا

ملبورن (أ ف ب) – بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب عامي 2012 و2013، بنتيجة 7-6 (7/4)، 6-3 الخميس.

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وهذا النهائي الكبير الثاني للمصنفة 25 عالميًا بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون، وضربت موعدا في المباراة القمة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا أو البولندية ماغدا لينيت اللتين تلعبان لاحقًا.

وقالت الكازاخستانية ابنة الـ23 عامًا بعد الفوز "انا سعيدة للغاية وفخورة بفريقي ومن يحيط بي، لولاهم لما تواجدت هنا".

وأضافت ريباكينا التي سبقت أن اطاحت المصنفة اولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك: "نعم كان هناك بعض التوتر لانهم (اعضاء فريقي) أرادوا ان أقدم نسبة 100 المئة. لم ألعب بمستوى الشراسة التي لعبت فيه من قبل، المباراة كانت مختلفة، ولكن انا سعيدة بالفوز وقدّمت افضل ما لدي وسأحاول مجددًا في النهائي".

ورغم أنها توجت بلقب ويمبلدون العام الماضي، إلا أن الكازاخستانية لم تحصل على نقاط البطولة بسبب قرار رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" اعتراضًا على قرار البطولة الانكليزية حظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس، وهو ما انتقدته دائمًا ريباكينا.

وقالت مقارنة بالمباراة النهائية لويمبلدون التي فازت فيها على التونسية أنس جابر "لدي خبرة الان من ويمبلدون وانا اريد ان اكون هادئة والاستمتاع بالاجواء وكل لحظة لأنه من الرائع اللعب امامكم".

وكانت الارسالات الساحقة مرة أخرى نقطة قوة لها بعد أن حققت تسعة في المباراة وحسمت المواجهة الثانية ضد أزارينكا بعد أن تفوقت في الاولى في إنديان ويلز العام الماضي.

من جهتها، خاضت أزارينكا (24 عالميًا) أول نصف نهائي لها في أستراليا منذ تتويجها الاخير عام 2013 وكانت تأمل في بلوغ النهائي الكبير السادس (مرتان أستراليا وثلاث مرات فلاشينغ ميدوز) والاول منذ الولايات المتحدة المفتوحة 2020.

ورغم أن ريباكينا تسلّحت بإرسالها ودخلت المواجهة وفي رصيدها 35 إرسالا ساحقًا حتى الآن في البطولة، أكثر من أي لاعبة أخرى، إلا أنها تعرضت لكسر في الشوط الخامس لكنها لم تتأخر في الرد في التالي مدركة التعادل 3-3.

وكررت ريباكينا الكسر في الشوط الثامن وحصلت على فرصة حسم المجموعة الاولى على إرسالها عندما كانت متقدمة 5-3 و40-30 لكن البيلاروسية المصنفة أولى عالميًا سابقًا أنقذت النقطة بتسديدة رائعة قبل أن تكمل الكسر.

وكشّرت ريباكينا عن قوتها في الارسال عندما عادت من تأخر 0-40 في الشوط الحادي عشر فحسمته لصالحها قبل أن تلجأ اللاعبتان الى شوط فاصل، أنهته لصالحها ومعه المجموعة الاولى بعد ساعة من الوقت.

وحملت ريباكينا الزخم معها الى المجموعة الثانية كاسرة إرسال أزارينكا (33 عامًا) في الشوطين الثالث والسابع فتقدمت 5-2 وسنحت أمامها الفرصة لحسم المباراة على إرسالها.

رغم أنها تعرضت للكسر، إلا أنها ردت سريعًا في التالي حاسمة المواجهة بعد ساعة و40 دقيقة.

© 2023 AFP