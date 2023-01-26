بطولة المانيا: بايرن ميونيخ يواجه امتحان فرانكفورت وسط مطاردة كبيرة

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ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – سيكون ملعب أليانز أرينا مسرحًا لمواجهة نارية بين بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب واينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم التي تُفتتح الجمعة بلقاء لايبزيغ الثالث امام شتوتغارت.

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وخسر الفريق البافاري اربع نقاط في المرحلتين الاخيرتين بعد تعادله امام كولن ولايبزيغ، الامر الذي اتاح للفرق المُطاردة بتقليص الفارق وفي طليعتهم نادي اونيون برلين الذي يحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق ثلاث نقاط ولايبزيغ الثالث بفارق اربع نقاط.

وأنقذ الدولي يوزوا كيميش بايرن من خسارة وشيكة ومنحه التعادل امام كولن 1-1 بهدف قاتل في الدقيقة 90 الثلاثاء الماضي.

وخسر بايرن في وقت سابق جهود حارسه المخضرم مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، إضافة الى استمرار غياب المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي عاد اخيرًا الى التمارين والفرنسي لوكاس هرنانديز.

وتعرض مانيه المنتقل من ليفربول الانكليزي الى بايرن الصيف الماضي، لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في كأس العالم، فيما اصيب هرنانديز بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الاولى لمنتخب بلاده في مونديال قطر.

ويدور صراع ناري على المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا، حيث لا يفصل المركز السابع عن الثاني سوى اربع نقاط.

ويدرك فريق المدرب يوليان ناغلسمان انّ التعثر امام فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن بايرن، سيضعه في موقف حرج، الا انه يتسلح بذكرى جيدة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ساحق لمصلحته 6-1 في المرحلة الافتتاحية من الـ "بوندسليغا".

بيد أنّ أمورًا كثيرًا اختلفت منذ حينها، سيما وأن اداء فريق فرانكفورت تطوّر كثيرًا، فلم يخسر سوى اربع مرات في 17 مباراة مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات.

ويرغب بايرن في العودة سريعا الى سكة الانتصارات التي لم يذقها منذ عودة المنافسات اثر انتهاء العطلة الشتوية وكأس العالم، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي بعدما سجّل هدفين فقط في آخر مباراتين، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة سبقت اي بمعدل 3.26 في المباراة الواحدة.

ويقارع الفريق البافاري على جبهتي الدوري المحلي ودوري الابطال ايضا حيث سيكون الشهر المقبل في مواجهة حامية الوطيس امام باريس سان جرمان بطل فرنسا.

مغامرة أونيون مستمرة

ويطمح أونيون برلين الى مواصلة مغامرته والسعي لحجز مكان له في المسابقة الاوروبية الاولى الموسم المقبل، لذلك سيضع نصب عينيه تخطي عقبة جاره وغريمه في العاصمة الالمانية هرتا برلين.

ويُعتبر اونيون مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث تواليًا امام فريق مهدد بالهبوط، حيث يحتل هرتا المركز السابع عشر ما قبل الاخير برصيد 14 نقطة.

وستكون الأعين شاخصة على لايبزيغ ثالث الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني و4 نقاط عن الصدارة، عندما يستضيف شتوتغارت.

وحقّق لايبزيغ فوزًا ساحقا في عقر دار شالكه 6-1 في المرحلة الماضية ليبعث برسائل باتجاهات عدة حول طموحاته هذا الموسم بقيادة هدّاف الدوري حتى اللحظة الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب 12 هدفًا.

ولم يخسر لايبزيع في مبارياته العشر الاخيرة في الدوري المحلي، وهو يعيش افضل مراحله على الاطلاق، بعدما تأهل ايضًا الى الدور 16 في دوري الابطال، حيث يستعد لمواجهة صعبة امام مانشستر سيتي بطل انكلترا في الدور ثمن النهائي.

وفي حال تابع لايبزيغ على هذا المنوال، سيكون منافسًا وندًا قويًا للفريق البافاري على لقب الدوري هذا الموسم، علما أنه سبق له ان حلّ رابعا الموسم الماضي ووصيفا في موسم 2020-21.

ومن ناحية اخرى، يلعب فرايبورغ سادس الترتيب مع أوغسبورغ في مباراة لا تقل شأنا، لا سيما بالنسبة للاول اذا ما اراد البقاء في خضم السباق الى المراكز الاربعة الاوائل.

© 2023 AFP