بطولة ايطاليا: قمة مرتقبة بين نابولي وروما وفرصة التعويض لميلان المترنح

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ستيفانو بيولي يواجه امتحانا كبيرا بعدما بات ميلان دون فوز في خمس مباريات متتالية

ميلانو (أ ف ب) – تتجه الانظار الى الموقعة المرتقبة بين نابولي المحلّق في الصدارة وروما الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما يملك ميلان المترنح فرصة لاحياء آمال الدفاع عن لقبه بعد اتساع الهوة الى 12 نقطة، عندما يستضيف ساسوولو في اليوم ذاته.

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وشكلت الخسارة الاخيرة للروسونيري امام لاتسيو برباعية نظيفة ضربة كبيرة لآماله في الاحتفاظ باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في الصدارة بشكل مريح جدًا، فيما ضيّق لاتسيو وانتر ميلان وروما الخناق على ميلان الوصيف وباتوا متأخرَين عنه بنقطة واحدة فقط.

لذلك، تبدو مباراة نابولي وروما مفصلية في تحديد مسار المنافسة على اللقب، إذ إنّ فوز نابولي سيضعه في موقف قويّ جدا، فيما انّ خسارته ستحيي آمال الفرق المنافسة، لكنها ستُشعل ايضا معركة مركز الوصافة بالدرجة الاولى، فضلا عن السباق المحموم للتأهل الى دوري ابطال أوروبا والذي عزّزه خروج يوفنتوس من دائرة المنافسة عقب تعرّضه لعقوبة حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

واعترف مدرب ميلان ستيفانو بيولي بصعوبة الاحتفاظ باللقب "تبدو الآن الكثير من الامور لا تعمل".

في المقابل، أصرّ مدير الفريق والمدافع التاريخي السابق باولو مالديني انّ الموسم "لا يبدو انه كارثة ضخمة"، الا انه انتقد التعاقدات الصيفية بما فيها المهاجم البلجيكي شارل دي كيتلار والأميركي سيرجينو ديست الذي كان اداؤه الثلاثاء الماضي في مركز الظهير الأيسر مكان اللاعب الفرنسي المصاب تيو هرنانديز كارثيًا.

ويستضيف ميلان نظيره ساسوولو المتعثر الاحد، مع آمال متضائلة في ظل تصميم نابولي الباحث عن لقبه الاول منذ العام 1990 والذي نجح في تحقيق 50 نقطة بعد مرور نصف الموسم فقط.

وستكون أم المواجهات تلك التي ستجمع الفريق الجنوبي وفريق العاصمة وذلك للمرة الاولى منذ الاشكال الكبير الذي نشب بين أنصارهما الالتراس وتسبب في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد، بعد أن التقوا في محطة خدمة "باديا آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سمبدوريا وميلان.

ولن يحضر مشجعو روما الى ملعب مارادونا الاحد حيث تمت معاقبة الجمهورَين بمنع حضورهم للمباريات خارج ملعبيهما طوال شهرين.

ويبدو روما في وضع جيد من الناحية الفنية في ظل شراكة هجومية واعدة بين الدوليين الانكليزي تامي أبراهام والارجنتيني باولو ديبالا.

غير انّ مدرب نابولي لوتشانو سباليتي يدرك أنّ فريقه "يملك فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" لانهاء انتظار دام ثلاثة عقود لمعانقة كأس البطولة.

وسيستعيد نابولي على الارجح خدمات لاعبه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا بعد تعافيه من الانفلونزا.

في المقابل، يواصل يوفنتوس سعيه للارتقاء من جديد في الترتيب بعد العقوبة المدوّية التي تعرّض لها وذلك عندما يواجه مونتسا المتطور.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الاسبوع الماضي إنّ الفرنسي بول بوغبا والصربي دوشان فلاهوفيتش سيكونان حاضرّين للمشاركة، في وقت يستمر فيه الغموض بالاحاطة بموعد العودة النهائية للاعب وسط منتخب فرنسا بعد اصابة في الركبة ابعدته عن كأس العالم والنصف الاول من الموسم المحلي.

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وستشهد المرحلة 20 الظهور الاول لتقنية "نصف آلية" لكشف التسلّل التي من المفترض أن تسرّع وتجعل قرارات الحكام أكثر موثوقية.

وتعتمد الفكرة على دفع حدود العين البشرية، غير الدقيقة لتحديد موقع اللاعبين والكرة في أي وقت، وبالتالي تحديد دقيق للخط عند وجود حالة تسلل.

واستمرت القرارات المتعلقة بحالات التسلل في إثارة الجدل في حقبة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" في إيطاليا، وأبرزها الجدل الذي حصل في مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في ايلول/سبتمبر.

وأدت مراجعة حكم الفيديو المساعد إلى الغاء هدف البولندي أركاديوش ميليك بكرة رأسية في الوقت بدل الضائع، وهو ما كان سيمنح يوفنتوس الفوز 3-2، بعدما اعتُبر لياناردو بونوتشي متسللا اثناء الهجمة.

وأظهرت اللقطات التي تم الكشف عنها لاحقًا أن لاعب ساليرنيتانا أنتونيو كاندريفا كسر التسلل، لكن مكان وقوفه الى جانب راية الركنية، لم يتم التقاطه من قبل كاميرات الـ "في آيه آر".

© 2023 AFP