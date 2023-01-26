دوري "أن بي ايه": سيكسرز يواصل صحوته و60 نقطة لليلارد في سلة يوتا

نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل امبيد يتحدث الى نجم بروكلين نتس كايري إرفينغ خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 25 كانون الثاني/يناير 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صحوته عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس ونجمه السابق الاسترالي بن سيمونز 137-133 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سجل داميان ليلارد 60 نقطة لفريقه بورتلاند ترايل بلايزرز في سلة ضيفه يوتا جاز وحسم المواجهة في صالحه 134-124.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الاولى، لم تكلل العودة الثانية لسيمونز إلى بيته السابق بالنجاح وعاد بهزيمة جديدة بعد الاولى العام الماضي 106-115 والتي جاءت بعد تسعة أشهر منذ صفقة التبادل التي انتقل بموجبها الى نتس في شباط/فبراير الماضي.

وواجه سيمونز مرة أخرى استقبالًا عدائيًا من جمهور سيكسرز، كما كانت المباراة الأولى له في مواجهة زميله السابق في الفريق الكاميروني جويل إمبييد الذي كان أحد أسباب تركه سيكسرز بسبب توتر العلاقة بينهما.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين منذ البداية، وانتهى ربعها الأول بتعادل مثير 41-41، قبل أن يفرض سيكسرز أفضليته في الثاني بفارق 10 نقاط 34-24.

واشتدت المنافسة مجددا في الربع الثالث الذي حسمه نتس بفارق نقطة واحدة فقط 33-32، ثم حاول تدارك الموقف في الربع الاخير (35-30) دون جدوى.

وكان البديل تايريز ماكسي افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 27 نقطة، وأضاف إمبيد 26 مع 10 متابعات، وجيمس هاردن 23 مع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز البديل الآخر سيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب، في صفوف نتس الذي واصل اللعب في غياب نجمه كيفن دورانت المصاب، بتسجيله 32 نقطة، وأضاف كايري إرفينغ 30 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى سيمونز بـ12 نقطة فقط.

وهو الفوز السادس تواليا لفيلادلفيا والـ31 في 47 مباراة حتى الان هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني للمنطقة الشرقية، فيما مني نتس بخسارته الثامنة عشرة في 47 مباراة، وتراجع الى المركز الرابع خلف ميلووكي باكس الفائز على ضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية 107-99 بفضل 33 نقطة و14 متابعة لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

واستفاد باكس من غياب العملاق الصربي نيكولا يوكيتش عن صفوف ناغتس الذي برز في صفوفه آرون غوردون بتسجيله 26 نقطة.

60 نقطة لليلارد للمرة الرابعة في مسيرته

وفرض ليلارد نفسه نجمًا في مباراة ترايل بلايزرز وضيفه يوتا جاز بتسجيله 60 نقطة وذلك للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.

وعلّق ليلارد الذي سجل تسع ثلاثيات، على إنجازه قائلا "حتى عندما كانت الامور لا تسير على ما يرام، شعرت دائمًا أنه بإمكاني إعادة الفريق إلى المباراة"، مضيفًا "عندما تدخل في هذا النوع من الاحساس تشعر أنك تستطيع التحكم في النتيجة".

وأشاد به أيضًا مدربه تشونسي بيلوبس قائلا "كان ذلك مذهلا. لا يمكنك رؤية ذلك كثيرًا".

ويعتبر ليلارد أحد ستة لاعبين فقط في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين سجلوا 60 نقطة أكثر من مرة واحدة. يحمل ويلت تشامبرلين الرقم القياسي بـ32 مرة، بينما حققه الراحل كوبي براينت ست مرات. اللاعبون الآخرون في القائمة هم مايكل جوردان (5) وإلجين بايلور (4) وهاردن (4).

وانتزع ووريرز فوزا قاتلا من ضيفه ممفيس غريزلير 122-120 بفضل سلة لجوردان بول قبل 2.4 ثانيتين من نهاية المباراة.

وقدم الفريقان مباراة قوية شهدت طرد نجم ووريرز ستيفن كوري قبل نهايتها بدقيقة و14 ثانية وذلك للمرة الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وطرد كوري بعد أن ألقى واقي الفم معبّرًا عن استيائه بعد محاولة مستعجلة من ثلاث نقاط لزميله بول. ومع ذلك، عوض الاخير بتسجيله سلة الفوز ليعيد فريقه الى سكة الانتصارات.

وشهدت المباراة تغييرًا في نتيجتها 24 مرة. وعلى الرغم من الطرد، كان كوري أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة، أضاف كلاي طومسون 24 نقطة، فيما أنهى بول المباراة برصيد 21 نقطة.

في المقابل، برز جا مورانت في صفوف الخاسر برصيد 29 نقطة.

وعاد أنتوني ديفيس الى اللعب بعد غياب عن 20 مباراة بسبب الإصابة وساهم في فوز فريقه لوس انجليس ليكرز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 113-104.

وسجل ديفيس 21 نقطة مع 12 متابعة في 26 دقيقة، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس 20 نقطة و11 تمريرة حاسمة وكان قريبًا من تحقيق "تريبل دابل" مع تسع متابعات.

وبات جيمس على بعد 158 نقطة لتحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري والمسجل باسم كريم عبد الجبار (38387 نقطة).

وفي باقي المباريات، مني نيو أورليانز بيليكانز بخسارته السادسة تواليا عندما سقط أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 102-111، وخسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ضيفه أتلانتا هوكس 132-137، وساكرامنتو كينغز أمام تورونتو رابتورز 95-113، وهيوستن روكتس أمام واشنطن ويزاردز 103-108، فيما فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه إنديانا بايسرز 126-120.

© 2023 AFP