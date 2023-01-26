سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت "أكثر من 30 صاروخًا" على أوكرانيا

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عناصر إنقاذ وشرطة أمام فندق دُمّر جزئيًا بضربة روسية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – شنّت القوات الروسية روسيا صباح الخميس هجومًا على أوكرانيا بـ"أكثر من 30 صاروخًا روسيًا" بعد ساعات على إسقاط سلاح الجو الأوكراني 24 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع، حسبما أعلن الجيش.

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وقال الناطق باسم الجيش يوري إيغنات "أقلعت ستّ قاذفات من طراز تو-95 من منطقة مورمانسك (الروسية) وأطلقت صواريخ. نتوقّع أكثر من 30 صاروخًا بدأ بعضها يظهر في مناطق مختلفة".

وأُسقط 15 صاروخًا منها على الأقلّ.

وأشار حكّام مناطق إلى تشغيل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق إسقاط مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام "أُطلقت طائرات بدون طيار من الساحل الشرقي لبحر آزوف. بحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو 24 مسيّرة شاهد (إيرانية الصنع). دُمّرت جميعها".

منذ تشرين الأول/أكتوبر، شنت روسيا سلسلة من الهجمات الجوية ضد أوكرانيا واستهدفت بشكل أساسي منشآت للطاقة.

أدت هذه الهجمات إلى شلّ شبكة الكهرباء ودفعت أوكرانيا لتعزيز أنظمة دفاعها الجوي بدعم من حلفاء كييف الغربيين.

ويأتي الهجوم صباح الخميس غداة تعهّد حلفاء أوكرانيا الغربيين، بما فيهم ألمانيا والولايات المتحدة، تزويد كييف بدبابات حديثة.

© 2023 AFP