شركة ميتا تعتزم السماح لترامب بالعودة الى فيسبوك وإنستغرام (بيان)

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – أعلنت شركة ميتا العملاقة الثلاثاء أنها تعتزم السماح قريبا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

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وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن ذلك سيترافق مع "قواعد حماية جديدة" لمنع تكرار المخالفات السابقة.

وأشار كليغ الى أنه من الآن فصاعدا، يمكن تعليق حساب الزعيم الجمهوري لمدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات المنصة.

ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب الذي أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى المنصتين، كما أن ممثليه لم يردوا فورا على طلب للتعليق.

لكن الملياردير البالغ 76 عاما ادعى بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح أن تغييبه أدى الى خسارة فيسبوك "مليارات الدولارات" من قيمته.

وحذر ترامب على موقعه "تروث سوشال" من أن "شيئا كهذا لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو لأي شخص آخر لا يستحق العقاب".

وقام فيسبوك بحظر ترامب بعد يوم من تمرد 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيسا من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات قد أمضى أسابيع في الترويج لمزاعم بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه، ولاحقا تمت محاكمته بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

وكان سكوت غاست محامي ترامب قد وجه رسالة إلى شركة ميتا يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة "إعادة ترامب الفورية للمنصة" التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 مليونا، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر.

وكتب غاست "نعتقد أيضا أن الحظر المستمر ... يعد جهدا متعمدا من قبل شركة خاصة لإسكات الصوت السياسي للسيد ترامب".

ويعود بعض الفضل في فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى تأثيره الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك أيضا تفعيل حساب ترامب على المنصة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

© 2023 AFP