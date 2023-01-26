قتيل على الأقل في كييف في سلسلة ضربات روسية جديدة على أوكرانيا

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رجل يزيل حطامًا من مبنى سكني أثناء ترميمه بعدما دُمّر جزئيًا بسبب قصف في ضواحي خاركيف في 25 كانون الثاني/يناير 2023

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أطلقت القوات الروسية عشرات الصواريخ على أوكرانيا الخميس في سلسلة ضربات أسقطت قتيلًا على الأقلّ واستهدف بعضها منشآت حيوية للطاقة ما أدّى إلى انقطاع في التيار الكهربائي، غداة إعلان واشنطن وبرلين اعتزامهما تزويد كييف بدبابات ثقيلة.

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في غضون ذلك، اعتبر الكرملين الخميس أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات لكييف يجعلها طرفًا في النزاع.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف تمامًا بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع وأن ذلك يزداد".

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس أن برلين تنوي تسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد 2" بين "أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل".

وأضاف خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألماني في ساكسونيا أنهالت (شرق) أن تدريب القوات الأوكرانية على التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز ماردر سيبدأ "بحلول نهاية كانون الثاني/يناير" في ألمانيا يتبعه تدريب على دبابات ليوبارد "بعد ذلك بقليل".

وقُتل رجل يبلغ 55 عامًا وأُصيب شخصان آخران عندما سقطت صواريخ روسية على العاصمة كييف، حسبما قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو. وأدّى سقوط أجزاء من صاروخ أسقطه سلاح الجو الأوكراني إلى مقتل الرجل، وفق مسؤولين في المدينة.

وأعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في أوكرانيا أنها بدأت تقطع التيار الكهربائي بشكل طارئ حول كييف وفي منطقتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك.

منذ تشرين الأول/أكتوبر، شنت روسيا سلسلة من الهجمات الجوية ضد أوكرانيا واستهدفت بشكل أساسي منشآت للطاقة.

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الخميس إلى أوديسا للتعبير عن دعم باريس لأوكرانيا فيما تتعرض المدينة لسلسلة جديدة من الضربات الروسية.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد توقفت في مولدافيا مساء الأربعاء، قبل أن تتجه إلى المدينة الأوكرانية الخميس حيث ستبحث مع نظيرها الأوكراني دمتيرو كوليبا "الحاجات الفورية والطارئة للأوكرانيين عسكريًا ومدنيًا"، وفق مصدر دبلوماسي.

ولفت هذا المصدر إلى أن أوديسا هي أيضًا "مدخل لزعزعة الاستقرار في مولدافيا ورومانيا والأراضي الأوروبية بأكملها".

وستزور كولونا الجمعة رومانيا حيث ستلتقي الرئيس ورئيس الحكومة في بوخارست.

47 من أصل 55 صاروخًا روسيًا

شلّت الهجمات الجديدة التغذية بالتيار الكهربائي، فيما درجات الحرارة تقترب من الصفر مع اشتداد فصل الشتاء.

الخميس، تضرّرت منشأتان للطاقة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، على ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة يوري كروك.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 47 من أصل 55 صاروخًا روسيًا أطلقتها القوات الروسية الخميس على أوكرانيا، حسبما أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية المسلّحة فاليري زالوجني على تلغرام.

وقال زالوجني أن الدفاع الجوي "دمّر 47 صاروخًا عابرًا، 20 منها قرب العاصمة" كييف، مشيرًا إلى أن الروس أطلقوا إجمالي 55 صاروخًا من الجوّ والبحر الخميس.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق إسقاط مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام "أُطلقت طائرات بدون طيار من الساحل الشرقي لبحر آزوف. بحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو 24 مسيّرة شاهد (إيرانية الصنع). دُمّرت جميعها".

ووافقت الولايات المتّحدة وألمانيا الأربعاء على تزويد أوكرانيا دبّابات ثقيلة متطوّرة، في قرار لطالما انتظرته كييف التي رأت فيه "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي" على القوات الروسية.

وفي خطاب متلفز، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ بلاده ستقدّم لكييف 31 دبابة أبرامز التي تعتبر أحد أقوى الأسلحة وأكثرها تطوّراً في الجيش الأميركي.

ضوء أخضر للدول الأوروبية

وقبيل الإعلان الأميركي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ بلاده وافقت على إرسال 14 دبابة ليوبارد-2 إلى أوكرانيا.

ولقرار شولتس أهمية مضاعفة كونه يفتح الباب أمام العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تمتلك مخزوناً من هذه الدبابات الألمانية لتقديم قسم منها إلى القوات الأوكرانية.

وفي الوقت الذي تستعدّ فيه القوات الأوكرانية لشنّ هجوم مضادّ لدحر القوات الروسية التي تعزز تحصيناتها في شرق أوكرانيا وجنوبها، لم يعد أمام حلفاء كييف الغربيين من خيار سوى الموافقة على تزويدها بهذا العتاد الحيوي.

دبابة من طراز ليوبارد-2 تابعة للقوات المسلحة الألمانية خلال زيارة قام بها المستشار الألماني للقوات خلال تمرين في أرض عسكرية في شمال ألمانيا في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © روني هارتمان / ا ف ب

وبعد سلسلة من الهزائم الميدانية، أعلنت روسيا تحقيق مكاسب على الجبهة الشرقية حيث اعترفت أوكرانيا بسحب قواتها من بلدة سوليدار في منطقة دونيتسك. وكان القوات الروسية ووحدات في مجموعة فاغنز المسلحة قد قالت قبل أسبوعين إنها استولت على البلدة الصغيرة.

وبعد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار عبر تطبيق تلغرام إنّ "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك.

© 2023 AFP