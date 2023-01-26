قطر تعزز جهودها لتخفيف التوتر بين الكونغو الديموقراطية ورواندا

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رئيسا الكونغو الديموقراطية ورواندا خلال محادثات في روبافو في حزيران/يونيو 2021

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت قطر الخميس أنّها تبذل جهوداً لعقد لقاء بين رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية رغم إلغاء قمّة كانت مقرّرة هذا الأسبوع في الدوحة بسبب زيادة التوترات بين الجارين الأفريقيين.

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وأطلقت القوات الرواندية هذا الأسبوع النار على طائرة حربية كونغولية بعدما اتهّمتها بخرق المجال الجوي الرواندي.

وكانت مقرّراً أن تنظّم قطر اجتماعاً بين رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي يتم خلال توقيع اتفاق لتخفيف التوتر بين الجانبين، لكنّ تشيسكيدي رفض الحضور، بحسب دبلوماسيين.

والخميس، قال مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة فرانس برس "تمّ تأجيل الاجتماع المقرّر للتوقيع بين رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية حتى إشعار آخر".

وبحسب المصدر فإنّ "قطر متفائلة بأن الاجتماع سيعقد في وقت سيحدّد" لاحقاً.

وأشار المصدر إلى أنّ جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبت "تسهيلات" في "رسالة رسمية"، موضحاً أنّ "الجانبين اتفقا على البدء بذلك في الدوحة".

وبدأت الجهود القطرية لتنظيم الاجتماع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر أواخر العام الماضي. وكان كاغامي حاضرا في المباراة النهائية التي جرت في 18 من كانون الاول/ديسمبر.

من جهته، أكد دبلوماسي افريقي يتابع جهود السلام أن تشيسيكيدي رفض حضور حفل التوقيع في الدوحة هذا الأسبوع بسبب "شكوك" متعلقة بالاتفاق، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وتواجه الحكومة الكونغولية منذ أشهر هجوما يشنه متمردو حركة 23 مارس (ام23) في شرق البلاد، ممّا أجّج التوتر التاريخي مع جارتها الرواندية. وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذا التمرد التوتسي القديم.

وتنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد في المقابل أن الكونغو الديموقراطية تتعاون مع المتمردين الروانديين الهوتو.

وأكد المصدر القطري أن بلاده ترغب ب"نتائج ملموسة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ قطر، بصفتها وسيطاً، فهي "لن تدّخر جهداً" لمساعدة الكونغو الديمقراطية ورواندا على تحقيق "الاستقرار والازدهار".

© 2023 AFP