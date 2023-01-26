لافروف يصل إريتريا في زيارة غير معلنة

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في بريتوريا في 23 كانون الثاني/يناير 2023

نيروبي (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إريتريا الخميس في زيارة غير معلنة تستمر يوماً واحداً، وفق أسمرة، وذلك في إطار جولة إفريقية تهدف إلى حشد الدعم لموسكو.

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وسيلتقي لافروف الذي يقوم بجولته الثانية في إفريقيا خلال ستة أشهر، الرئيس إيساياس أفورقي لمناقشة "تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التنمية الإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للبلدين"، وفق وزارة الإعلام في أسمرة.

ويتوقّع أن يعقد لافروف مع نظيره الإريتري عثمان صالح مؤتمرا صحافيا مشتركا في وقت لاحق الخميس، بحسب بيان للوزارة.

وإريتريا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، كانت واحدة من خمس دول صوّتت برفض قرار للأمم المتحدة في آذار/مارس 2022 يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجولة لافروف في إفريقيا التي أصبحت ساحة جديدة للصراع الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قادته حتى اليوم إلى كل من أنغولا وإسواتيني وجنوب إفريقيا.

ويحكم أفورقي إريتريا بقبضة حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا في 1993.

والجيش الإريتري متّهم بارتكاب انتهاكات عدة بحق المدنيين خلال الحرب الوحشية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي بأقصى الشمال الإثيوبي.

غير أن القوات الإريترية بدأت الانسحاب من قرى في تيغراي نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما تقول الحكومتان الأميركية والإثيوبية.

© 2023 AFP