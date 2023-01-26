مصرع ثمانية أشخاص بينهم ستة بحّارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان

© صورة موزعة / خفر سواحل كوريا الجنوبية/ا ف ب

صورة وزعها خفر سواحل كوريا الجنوبية تُظهر قوات من خفر السواحل يبحثون عن مفقودين بعد غرق سفينة شحن في بحر الصين الشرقي في 25 كانون الثاني/يناير 2023

بكين (أ ف ب) – قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة بحّارة صينيين جراء غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وفق ما أفاد دبلوماسي صيني الخميس.

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وأرسلت السفينة "جين تيان" التي كانت تقل طاقما من الصين إلى بورما نداء استغاثة مساء الثلاثاء من موقع على بعد حوالى 110 كلم غرب جزر دانجو النائية وغير المأهولة في أقصى جنوب غرب اليابان.

وذكر خفر السواحل في جزيرة جيجو الكورية الجنوبية أن القبطان استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الصناعية لإبلاغ خفر السواحل الكوريين الجنوبيين بأن الطاقم سيغادر السفينة الغارقة صباح الأربعاء.

وشاركت عدة مراكب وطائرات تابعة لخفر السواحل اليابانيين والجيش في عملية البحث التي تم خلالها العثور على 13 من أفراد الطاقم.

وذكر خفر السواحل اليابانيون أن ثلاث سفن خاصة في المنطقة ساعدت أيضا في إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم العالقين.

وقال القنصل العام للصين في مدينة فوكووكا لو غويجون لشبكة "سي جي تي إن" الصينية الرسمية الخميس إن من بين الأشخاص الـ13 الذين عُثر عليهم "تمّ تأكيد وفاة ثمانية اشخاص، بينهم ستة صينيين".

وأضاف أن "خمسة اشخاص بينهم أربعة من أفراد الطاقم الصينيين في وضع لا يشكّل تهديدا لحياتهم".

وتابع "نقدّم أعمق تعازينا بالضحايا".

ولم تؤكد السلطات اليابانية بعد الحصيلة الصادرة عن الدبلوماسي الصيني وأفادت فرانس برس الخميس بأنه لا يمكنها التأكيد إلا أن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وأن اثنين من بين الأشخاص الـ13 الذين تم العثور عليهم تأكدت وفاتهما.

وزار مسؤولون من بعثات صينية محلية خفر السواحل في ناغازاكي، بحسب ما ذكرت قنصلية فوكووكا، ووضعوا الزهور تكريما لأفراد الطاقم القتلى وقدموا تعازيهم.

كما زاروا الناجين وأوصلوا رسالة من سفير الصين لدى اليابان كونغ شوانيو بينما قدّموا الملابس والطعام والشراب.

جاءت الحادثة في وقت تضرب موجة برد معظم أنحاء آسيا حيث وصلت درجات الحرارة في الفترات الصباحية في بعض الجزر اليابانية الأقرب من موقع عملية الإنقاذ إلى ثلاث درجات مئوية فقط.

وذكر خفر السواحل اليابانيون أن "جين تيان" البالغ وزنها 6651 طنا مسجّلة في هونغ كونغ.

وعام 2020، غرقت سفينة شحن كانت تقل 43 شخصا هم أفراد طاقمها و6000 رأس ماشية قبالة جنوب غرب اليابان جرّاء إعصار. ونجا شخصان من أفراد الطاقم.

مجو-اوهو/أم-لين/ب ق

© 2023 AFP