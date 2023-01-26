مقتل ثمانية فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة الفلسطينية)

© زين جعفر / ا ف ب

سيارة إسعاف تمر قرب آلية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة في 26 كانون الثاني/يناير 2023

جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي الخميس ثمانية فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع الحصيلة إلى "ثمانية شهداء بينهم سيدة مسنّة منذ صباح اليوم"، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل خمسة وسقوط "العديد من المصابين".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية" متّهمة الجيش الإسرائيلي بـ"اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع" بداخله.

وقال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس "نعيش حالة حرب حقيقية في جنين ومخيمها، والجيش الاسرائيلي يدمر كل شيء ويطلق النار على كل شيء يتحرك".

وحسب ابو الرب فإن العملية الاسرائيلية بدأت عند الساعة السابعة صباحا" ولا زالت مستمرة".

وبعد وقت قصير، أفاد مراسلو ومصورو وكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام "قوات الأمن ستنفذ عملية في مخيم جنين للاجئين، وسيتم تقديم التفاصيل لاحقا".

وبذلك، يرتفع إلى 28 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة فرانس برس إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

بور- ح ع-ماب/أم

© 2023 AFP