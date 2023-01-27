أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم عليها

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شرطيون يحرسون سفارة أذربيجان في طهران بعد هجوم في 27 كانون الثاني/يناير 2023

باكو (أ ف ب) – أعلنت أذربيجان الجمعة أنها بدأت تخلي سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية هجوم مسلّح قُتل خلاله مسؤول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

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وقال رئيس الشرطة في طهران إن دوافع الرجل الذي نفّذ الهجوم كانت "شخصية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية "تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران".

وأشار إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التلفزيونية التركية إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على تويتر "أدين بشدة الهجوم الإرهابي".

وفي بيان صدر في وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن "رجلًا مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية".

ولفتت إلى أن حارسَين أُصيبا كانا في وضع "مُرض" وأنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي "أوقف منفذ الهجوم وهو رجل إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران تدين بشدة "الهجوم المسلح (...) الذي أدى للأسف إلى وفاة شخص".

وأضاف "إن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم".

وتضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية ولطالما اتّهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها.

ويهيمن الفتور تقليديًا على العلاقات بين باكو وطهران إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفًا مقرّبًا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.

كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّدا مهما للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرّك ضد إيران.

© 2023 AFP