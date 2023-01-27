أستراليا المفتوحة: ريباكينا - سابالينكا في نهائي مشرّع على كافة الاحتمالات

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الكازاخستانية إيلينا ريباكينا خلال نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بكرةالمضرب ضد البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في 26 كانون الثاني/يناير 2023

ملبورن (أ ف ب) – يجمع نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الأحد في صراع مشرّع على كافة الاحتمالات، بين لاعبتين تتميزان بقوّة ضرباتهما هما الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون العام الماضي، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الساعية خلف لقبها الكبير الأوّل في مسيرتها.

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لم تخسر ريباكينا، المصنفة 22 في البطولة، سوى مجموعة يتيمة في ملبورن هذا العام، في الدور الثالث أمام الأميركية دانيال كولينز، وصيفة البطولة العام الماضي والمصنفة 11 عالمياً.

كما أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكا (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في المربع الذهبي.

في المجمل، أمضت الكازاخستانية 8 ساعات و55 دقيقة خلال المباريات الست التي خاضتها في ملبورن، في حين أن أطول مباراة استغرقت ساعتين و5 دقائق أمام كولينز في الدور الثالث. واحتاجت إلى 58 دقيقة فقط للتخلص من السلوفينية كايا جوفان في الدور الثاني.

تؤمن ريباكينا، بعد فوزها في ويمبلدون، أن التجربة ستمنحها ميزة، وقالت "كل شيء كان جديداً في ويمبلدون. الآن أفهم بشكل أو بآخر ما يمكن توقعه".

وتتميز ريباكينا بقوة ارسالها حيث ضربت 45 ارسالاً ساحقاً، أكثر من أي لاعبة أخرى، وستنافس على اللقب مع جرعة ثقة إضافية بوصولها إلى ثاني نهائي كبير في مسيرتها في الأشهر السبعة الماضية.

قالت ريباكينا عن النهائي المرتقب "ستكون معركة صعبة. سيكون من غير المجدي الإرسال بقوة كبيرة لأنه في المساء تخف سرعة الكرات. الشيء المهم هو وضع الكرة جيداً أثناء الإرسال. وسيكون الأمر ذاته من عمق الملعب".

وتابعت "سيتعيّن عليّ لعب كرات طويلة ومحاولة التقدم" إلى الشباك.

ولدت ريباكينا، ابنة الـ 23 عاماً والمصنفة 25 عالمياً، في موسكو.

أمسكت بالمضرب للمرة الأولى في سن الخمسة أعوام، ودافعت في فئة الناشئات عن ألوان فريق سبارتاك موسكو باشراف المدرب أندري تشيسنوكوف، المتوج السابق في مونتي-كارلو.

وبعدما تخلى عنها الاتحاد الروسي، قبلت ريباكينا الفارعة الطول (1.84 م) مساعدة الاتحاد الكازاخستاني لتبدأ رحلة الدفاع عن ألوان بلدها الجديد في عام 2018.

وصلت إلى أفضل ترتيب عالمي لها في 17 كانون الثاني/يناير 2022 باحتلالها للمركز الثاني عشر، في حين لم تحصل على أي نقطة من فوزها ببطولة ويمبلدون بعدما قررت رابطة اللاعبات المحترفات، على غرار رابطة اللاعبين، عدم منح النقاط للمشاركات في ثالثة بطولات الغراند سلام رداً على عدم السماح للاعبين واللاعبات الروسي والبيلاروس بالمشاركة على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وغداة نهاية المواجهة المنتظرة في أستراليا، ستنضم ريباكينا إلى نادي العشر الأوليات ضمن التصنيف العالمي، على أن ترتقي للمركز الثامن في حال فوزها باللقب.

بلغ اجمالي ارباح اللاعبة الكازاخستانية 6.4 ملايين دولار، من دون احتساب المبلغ الذي ستحصل عليه بعد نهائي أستراليا.

-من دون خسارة-

في المقابل، لم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 10 انتصارات توالياً في أستراليا باحرازها لقب دورة أديلاييد.

البيلاروسية أرينا سابالينكا بعد فوزها بنقطة ضد البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب في 26 كانون الثاني/يناير 2023 © مارتين كيب / ا ف ب

كما تخوض سابالينكا، المصنفة خامسة في البطولة، النهائي على ملعب رود ليفر أرينا مع أفضلية الفوز على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما، آخرها في الدور الـ16 لويمبلدون 2021.

تمتلك سابالينكا سمة تميزها عن منافستها وهي أنها أكثر وحشية بفضل قوة عضلاتها، ولكن غالباً ما كانت تعيقها أعصابها المتصدعة. هذا العام بدّلت من طريقة تعاملها مع الضغوطات من خلال العمل بلا كلل في العام الماضي مع مدربيها، وطبيب النفس الرياضي وأخصائي تحليل الحركة.

وبهذا الشأن، قالت "كنت أحاول تقليل الصراخ بعد النقاط السيئة أو بعض الأخطاء".

وأردفت "كنت أحاول فقط تقليص الضغط عني، والبقاء هادئة والتفكير فقط في النقطة التالية... أي مشاعر أقل سلبية".

وأمضت البيلاروسية في ملاعب الكرة الصفراء 8 ساعات و39 دقيقة خلال 6 مباريات في أستراليا. احتاجت إلى ساعة و49 دقيقة للفوز على الكرواتية دونا فيكيتش في ربع النهائي في أطول مبارياتها، وإلى ساعة و9 دقائق فقط للتغلب على التشيكية تيريزا مارتنتسوفا في الدور الأول.

قالت سابالينكا (1.82 م) عن مواجهتها مع ريباكينا "من الجيد تجاوز الدور نصف النهائي، ولكن هناك مباراة واحدة متبقية. هي تلعب وترسل بشكل جيد. يجب أن أكون حاضرة، وأن أضعها تحت الضغط".

وعند سؤالها عن القوة الهائلة في الضربات الامامية بعد فوزها على البولندية ماغدا لينيت في نصف النهائي وأنها بقوة ضربات الرجال، قبّلت ذراعيها وقالت مبتسمة "بكل صراحة ليس كثيراً، أنا أشعر ان الضربات بطيئة... يبدو ان لديّ جينات جيدة".

ولدت سابالينكا، ابنة الـ 24 عاماً، في مينسك. وصلت إلى المركز الثاني عالمياً في 23 آب/أغسطس 2021 في أفضل مركز لها، حيث ستعود إلى هذه المرتبة الإثنين مع صدور الترتيب الجديد.

بلغ اجمالي عائدات اللاعبة البيلاروسية 12.3 مليون دولار، إن كان من بطولات الفردي أو الزوجي حيث فازت بستة ألقاب، منها بطولة أستراليا المفتوحة 2021 إلى جانب البلجيكية إليز مرتنز.

© 2023 AFP