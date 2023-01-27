بطولة إنكلترا: دايش الأوفر حظاً لتدريب إيفرتون (تقارير)

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لندن (أ ف ب) – سيتولى شون دايش تدريب نادي إيفرتون المتخبط في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بدلاً من المقال فرانك لامبارد، حسب ما ذكرت عدة تقارير صحافية الجمعة.

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وبات دايش المرشح الأوفر حظاً، بعد رفض الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تولي المهمة في ملعب غوديسون بارك. وسافر بييلسا إلى لندن لاجراء محادثات مع مسؤولي النادي، لكن تقارير أشارت إلى عدم اقتناعه بقدرة التشكيلة التي تركها لامبارد في تطبيق أسلوبه السريع.

في المقابل، كان دايش قد اقيل من تدريب بيرنلي في نيسان/أبريل الماضي قبل هبوط النادي، وقد يُعلن عن تعيينه رسمياً في خلال 24 ساعة.

ويُعتقد ان مالك "توفيز" فرهاد مشيري يرغب في تعيين مدرب بديل نهاية الأسبوع الجاري، فيما يخوض فريقه مباراته المقبلة في 4 شباط/فبراير المقبل ضد أرسنال متصدر الدوري في ملعب غوديسون بارك.

وبحال تعيين دايش، سيتولى تدريب ناد غارق في الأزمات وانتقادات المشجعين لمشيري الذي اشترى النادي في 2016.

ويحتل إيفرتون وصافة قاع ترتيب البرميرليغ، ويقاتل لعدم الهبوط إلى الدرجة الدنيا للمرة الأولى منذ 1954.

واقيل لامبارد الإثنين بعد أقل من سنة في منصبه، عقب الخسارة أمام وست هام الجريح.

وخلال عشر سنوات مع بيرنلي، حقق دايش نتائج طيبة ورفعه مرتين إلى دوري النخبة حيث بقي عدة سنوات. قاد ابن الحادية والخمسين بيرنلي إلى تأهله القاري الأول في 51 سنة، بعد حلوله سابعاً في موسم 2017-2018.

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