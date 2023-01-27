بطولة فرنسا: لوريان يحرم رين من الضغط على مرسيليا وموناكو

لاعبو لوريان يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى رين (2-1) في الدوري الفرنسي في 27 كانون الثاني/يناير 2023.

باريس (أ ف ب) – حرم لوريان ضيفه رين من الضغط على مرسيليا وموناكو عندما تغلب عليه 2-1 الجمعة على ملعب "موستوار" في افتتاح المرحلة العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

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وحسم لوريان نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الدولي التونسي منتصر الطالبي (13) وثيو لو بري (31)، فيما سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة 73 عبر فلافيان تاي.

وكان رين الخامس يأمل في استغلال القمة المرتقبة بين مرسيليا الثالث (42 نقطة) وموناكو الرابع (37 نقطة) على ملعب "فيلودروم" السبت، لتجاوز فريق الإمارة أو تقليص الفارق عن الفريق المتوسطي، لكنه مني بخسارته الخامسة هذا الموسم.

في المقابل، عاد لوريان الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسلرة فحقق فوزه العاشر هذا الموسم وارتقى الى المركز السادس مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليل الذي يحل ضيفا على نيس الأحد.

ويلعب السبت أيضا تروا مع لنس، والأحد أيضا أوكسير مع مونبلييه، وبريست مع أنجيه، وستراسبورغ مع تولوز، وكليرمون فيران مع نانت، وأجاكسيو مع ليون، وباريس سان جرمان مع رينس.

© 2023 AFP