جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيكيا وجنرال متقاعد الأوفر حظًا للفوز فيها

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المرشحان للرئاسة في تشيكيا بيتر بافيل (يسار) وأندريه بابيش قبل مناظرة تلفزيونية في 25 كانون الثاني/يناير 2023

براغ (أ ف ب) – ترجّح استطلاعات الرأي فوز الجنرال المتقاعد بيتر بافيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيكيا التي تبدأ الجمعة وتنتهي السبت، في مواجهة رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش.

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وتصدّر بافيل نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بحصول على ما بين 58 و59% من نوايا التصويت، مقابل ما بين 41 و42% لمنافسه.

وقال المحلل في جامعة بالاتسكي توماش ليبيدا في حديث لوكالة فرانس برس "بصراحة، إذا أُجريت الاستطلاعات بشكل جيّد، فأعتقد أنه سيكون من الصعب على بابيش الوصول" إلى الرئاسة. وأضاف "أتوقع فوز بيتر بافيل".

وستفتح مراكز الاقتراع عند الساعة 14,00 (13,00 ت غ) الجمعة على أن تغلق عند العاشرة ليلًا، قبل أن تفتح مجددًا من الثامنة صباحًا وحتى الساعة 14,00 السبت. ويُنتظر صدور النتائج بعد ذلك بقليل.

وسيخلف الفائز الرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان البالغ 78 عامًا وهو رجل سياسي معروف بصراحته، أقام علاقات وثيقة مع موسكو قبل أن يغيّر موقفه بشكل جذري عندما غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وسيواجه الرئيس المقبل تضخّماً قياسياً تشهده الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 10,5 ملايين نسمة، فضلاً عن ارتفاع العجز المالي العام المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

ورغم أن دوره شرفي إلى حد كبير، فإن الرئيس التشيكي هو الذي يعين الحكومة ويختار محافظ البنك المركزي وكذلك قضاة المحكمة الدستورية ويتولى مهمة القائد العام للقوات المسلحة.

فاز بافيل في الجولة الأولى من الانتخابات منذ أسبوعين بحصوله على 35,4% من الأصوات متقدّمًا بفارق ضئيل على بابيش الذي نال 35% من الأصوات.

وتولى بابيش رئاسة الحكومة بين عامَي 2017 و2021، قبل أن يخسر الانتخابات التشريعية أمام تحالف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيتر فيالا.

أما بافيل البالغ 61 عاما فهو رئيس سابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وقد شغل المنصب من العام 2015 وحتى العام 2018.

وكان بافيل مظليًا في قوات النخبة وقد ساعد ذات مرة في تحرير جنود فرنسيين من منطقة حرب صربية-كرواتية.

© 2023 AFP