دوري "أن بي ايه": جيمس وانتيتوكونمبو سيقودان فريقَي مباراة "كل النجوم"

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اختير نجم لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، قائد فريق "كل النجوم" للعام السادس على التوالي

لوس انجليس (أ ف ب) – سيكون نجما لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، وميلووكي باكس، اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، قائدَين لكل من الفريقين الذي سيخوضان مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية، التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك حسب النتائج النهائية للتصويت التي شهدت اخفاق الكاميروني جويل إمبيد في حجز مركز اساسي.

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وسيتساوى جيمس الذي يتجه ان يصبح الهدّاف التاريخي للدوري، مع كريم عبدالجبار كالرجل الاكثر خوضا لمباريات كل النجوم بـ 19.

وأصبح جيمس الفائز بالدوري الاميركي أربع مرات، والذي يبلغ معدله 29.9 نقطة و8.5 متابعة و7 تمريرات حاسمة هذا الموسم، قائدًا - كصاحب المركز الاول في التصويت الجماهيري عن منطقته - في كل من الاعوام الستة التي استخدم فيها الدوري نظام القادة لاختيار الفريقين من بين جميع اللاعبين المتاحين.

بدوره، سيكون أنتيتوكونمبو قائد فريقه للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق ان فعل ذلك في عامي 2019 و2020.

وانضم الى جيمس في التشكيلة الاساسية للمنطقة الغربية كل من لاعب نيو اورليانز بليكانز زيون ويليامسون، لاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش، صانع العاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ولاعب دالاس مافريكس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش.

أما الاساسيون الآخرون في الشرق فهم لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت وزميله كايري إرفينغ، لاعب بوسطن سليتكس جايسون تايتوم وصانع العاب كليفلاند كافالييرز دونوفان ميتشل.

وتشكل أصوات الجمهور 50 في المئة من عملية اختيار التشكيلتين الأساسيتين، على أن تعود الـ50 بالمئة الأخرى مناصفة بين اللاعبين والصحافيين.

وسيعلن الاسبوع المقبل عن اللاعبين الاحتياطيين، على ان يختار القائدان جيمس وانتيتوكونمبو فريقيهما قبل انطلاق المباراة.

© 2023 AFP