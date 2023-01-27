دوري "أن بي ايه": نيكس يُسقط سلتيكس بعد وقت اضافي وفوز مافريكس رغم اصابة دونتشيتش

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لاعبا نيويورك نيكس جوليوس راندل وجالن برونسون يحتفلان بعد احدى اللقطات في النصف الثاني من فوز نيكس على بوسطن سلتيكس 120-117 بعد وقت اضافي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل جوليوس راندل 37 نقطة ليقود نيويورك نيكس الى تخطي عقبة مضيفه بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وذلك بنتيجة 120-117 بعد وقت اضافي الخميس.

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وبرز راندل من كل النواحي في اللقاء بعدما احرز تسع متابعات ايضا، وأضاف اليه جالن برونسون 29 نقطة مع أربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فضلا عن تصد بارز في اللحظات الاخيرة ليخرج نيكس بانتصار لافت.

وألحق نيكس الخسارة الثالثة تواليًا بسلتيكس بعد سلسلة من تسعة انتصارات متتالية للاخير.

ومن جانب الفريق الخاسر، برز جايسون تاتوم الذي اختير للمشاركة كأساسي في مباراة كل النجوم، بتسجيله 35 نقطة مع 14 متابعة. وسجّل ايضا زميله جايلن براون 22 نقطة مع تسع متابعات.

الا انّ نجمَي بوسطن ارتكبا ست كرات ضائعة، واضاع براون رميتين حرتين قبل 7.6 ثانية من نهاية المباراة ليقلّص من حظوظ فريقه.

وقال براون "انا لاعب كرة سلة افضل مما كنت عليه اليوم. هاتان الرميتان الحرتان الضائعتان جسدتا المباراة بأكملها بالنسبة لي".

بدوره، أحرز راندل سلسلة من الرميات الحرّة الحاسمة قبل 21.2 ثانية من النهاية، وأضاف أر جي باريت رميتين اخرتين قبل ان يقوم برونسون بحركة دفاعية في اللحظات الاخيرة ليمنع ثلاثية مالكولم برودغون من معادلة النتيجة في اللحظات الاخيرة من الوقت الاضافي.

وفي فينيكس، خرج النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش هدّاف الدوري مصابا بعد اربع دقائق من بداية المباراة بإلتواء في الكاحل، لكنّ فريقه دالاس مافريكس تمكن من تحقيق فوز ناري على فينيكس صنز 99-95.

لم تُظهر صور الاشعة اي مخاطر، الا انّ دونتشيتش لم يكمل اللقاء، فملأ سبنسر دينويدي مكانه بأفضل طريقه مسجلا 36 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وحقّق ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية مفاجأة في بروكلين بفوزه على نتس 130-122 رغم نقاط كايري إرفينغ الـ 40.

وبرز من الفائز ساديك باي بـ 25 نقطة.

وفي تشارلوت، فاز هورنتس الذي استعاد خدمات لاعبه لاميلو بال على شيكاغو بولز 111-96.

وفي لوس انجليس، احرز كل من بول جورج 35 نقطة وكاوهي لينارد 27 من جانب كليبرز ليحقق الاخير فوزًا كبيرًا على سان انتونيو سبيرز 138-100.

© 2023 AFP