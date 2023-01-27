فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

© / وزارة العدل الأميركية/ا ف ب/ارشيف

صورة غير محددة التاريخ نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن أدلة للمحكمة، لوثائق قالت إنها عثرت عليها في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في مارالاغو

واشنطن (أ ف ب) – أعاد اكتشاف وثائق مصنفة سرية في منازل دونالد ترامب وجو بايدن ومايك بنس إشعال نقاش حول عادة قديمة تتمثل بتصنيف الحكومة الأميركية ملايين الوثائق كل عام تحت خانة "سري" أو "سري جدا" وغيرها من التصنيفات المماثلة.

إعلان اقرأ المزيد

أسرار نووية وأسماء جواسيس وبرقيات دبلوماسية: تعمل الحكومات في كل مكان على حماية معلومات من شأنها تعريض الأمن أو أسماء الجواسيس أو العلاقات مع دول أخرى للخطر.

لكن ماكينة السرية في الولايات المتحدة تعمل بشكل مفرط.

كل عام يُتخذ قرابة 50 مليون قرار بشأن مسألة تصنيف مستندات حكومية في فئات مثل "غير مصرح بالنشر" أو سري" أو سري جدا"، وفق عدد من الخبراء.

لكن "الكثير من الوثائق المصنفة سرية ليست حساسة بتلك الدرجة"، على ما يقول لوكالة فرانس برس بروس ريدل، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويعمل حاليا في معهد بروكينغز للأبحاث.

ويضيف "تصنيف خطط عسكرية متعلقة بأوكرانيا في فئة السري أمر مشروع". لكن "تُطرح تساؤلات أكثر بشأن تصنيف برقية لوزارة الخارجية تتعلق بوصول وزير الخارجية إلى إسرائيل الإثنين"، عندما يكون الخبر متداولا بالفعل في وسائل الإعلام.

في 2016 كشف تقرير للكونغرس أن "50 إلى 90 بالمئة من المواد المصنفة سرية ليست كذلك".

وعندما تُرفع صفة السرية عن مستندات قديمة فإنها أحيانا قد تكون مسلية، كما عندما رفعت السي آي إيه السرية عن وثائق تعود لنحو قرن في 2011 وتشرح كيف يمكن صناعة الحبر الخفي.

ويلقي ريدل باللائمة في منحى الإفراط في تصنيف الوثائق على "الكسل البيروقراطي" مؤكدا "إنه تصرف آمن من الناحية البيروقراطية. وإذا سأل أحدهم عن سبب وصول المعلومات إلى الرأي العام يمكن القول إنه تم تسريبها".

نظام به عيوب

وتصنيف "غير مصرح بالنشر" يحدّ من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالاطلاع على السجلات والظروف الآمنة التي يُسمح لهم بموجبها بالإطلاع عليها، وأحيانا من دون أي وسائل إلكترونية. وشروط حفظ المواد المصنفة سرية صارمة، ويمكن مقاضاة المخالفين.

عندما غادر الرئيس السابق دونالد ترامب واشنطن أخذ معه صناديق من السجلات تشمل وثائق مصنفة سرية جدا، ما استدعى تفتيش منزله في فلوريدا الصيف الماضي.

ومؤخرا عُثر على عدد قليل من الوثائق المصنفة سرية في منزلي نائب الرئيس في عهد ترامب، مايك بنس، وفي منزل الرئيس الحالي جو بايدن تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

وتقول خبيرة الأمن القومي في مركز برينان للعدالة إليزابيث غويتين "قد يستنتج البعض أن الإجراءات الموضوعة للتعامل مع معلومات مصنفة سرية متراخية جدا. لكن الأمر ليس كذلك".

وكتبت غويتين في مجلة ذا نيشن "إجراءات الحماية للمعلومات المصنفة سرية صارمة وواسعة النطاق" مضيفة "الجاني في مكان آخر، في الخطأ الأساسي الكامن في جميع الاختلالات الوظيفية تقريبا لنظام تصنيف المعلومات: الإفراط في التصنيفات السرية".

- الساخرون أو المستهترون -

المشكلة معروفة ونوقشت منذ وقت طويل.

فقاضي المحكمة العليا آنذاك بوتر ستيوارت أشار في 1971 إلى أنه "عندما يُصنف كل شيء في خانة السرية تُفقد أهمية ذلك التصنيف، ويستخف الساخرون أو المستهترون بالنظام، ويتم التلاعب به من أولئك الساعين لحماية الذات أو الترويج لأنفسهم".

حاول رؤساء أو مشرعون في العديد من المناسبات معالجة هذه المسألة.

وقال مدير مشروع لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بن وايزنر إن "إدارة (بيل) كلينتون حققت فعلا بعض التقدم الحقيقي إزاء المسألة. أجرت مراجعة واسعة وفي النهاية أعادت تصنيف العديد من المعلومات، لكني أعتقد أن أي تقدم أُحرز في التسعينات أُبطل وأكثر من ذلك بسبب (الهجمات الإرهابية في )11 أيلول/سبتمبر".

ويعتقد أن السلطات صنفت وثائق في مجموعات، لأسباب من بينها "إخفاء أدلة عن تعذيب سجناء" في العراق أو أفغانستان أو "لإبقاء برنامج السي آي إيه للطائرات المسيرة سريا".

وبخلاف قضايا الشفافية، قال إن الإفراط في التصنيفات السرية يقوض كفاءة الإدارة موضحا "يتقلص عدد الأشخاص الذين يمكن استشارتهم بشأن أمور مهمة جدا".

إضافة إلى ذلك فإن النظام "يعطي الحكومة الكثير من حرية التصرف لاتخاذ قرار بشأن تطبيق هذه القوانين ومتى تفرضها"، وفق وايزنر.

ويقول أنه بينما تلقى بعض المبلغين عن المخالفات عقوبات سجن لمدد طويلة "من المستبعد جدا أن يواجه الرئيسان ترامب أو بايدن ... أي عقوبة جنائية".

© 2023 AFP