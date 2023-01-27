قتيل وجريحان في هجوم على سفارة أذربيجان في طهران

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شرطيون يحرسون سفارة أذربيجان في طهران بعد هجوم في 27 كانون الثاني/يناير 2023

طهران (أ ف ب) – أوقفت السلطات الإيرانية الجمعة إيرانيًا هاجم سفارة أذربيجان في طهران وقتل موظفا وأصاب عنصرين أمنيين بجروح، في عملية اعتبرتها باكو "هجومًا إرهابيًا" وبدأت على أثرها إخلاء بعثتها الدبلوماسية، فيما أكّدت إيران أن دوافع الرجل كانت "شخصية".

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وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان في بيان صباح الجمعة أن "رجلًا مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية" في طهران وجرح حارسَين.

وقال قائد الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي لوكالة "تسنيم" الإيرانية "(أوقف) الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري صباح اليوم (الجمعة)".

وأوضح لتلفزيون إيراني أن الرجل "إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية"، مشيرًا إلى أن دوافعه كانت "شخصية وعائلية".

وأضاف "يدّعي أن زوجته معتقلة في السفارة منذ تسعة أشهر". ولم يقدّم تفاصيل إضافية، مشيرا الى أنه دخل السفارة "مع طفليه".

وأكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تدين بشدة "الهجوم المسلح (...) الذي أدى للأسف إلى وفاة شخص".

وأضاف "إن نتائج التحقيقات الأولية للجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم".

وندّد أيضًا بالهجوم كلّ من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الداخلية أحمد وحيدي، وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية.

وقال الوزيران "اتُخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لاستمرار الأنشطة العادية للسفارة ولدبلوماسيي جمهورية أذربيجان في طهران".

غير أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اعتبر الهجوم "إرهابيًا".

وقال على تويتر "نطالب بإجراء تحقيق سريع وبمعاقبة الإرهابيين".

وحمّلت باكو، على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها أيخان حاجيزاده، إيران "كامل مسؤولية الهجوم".

واعتبر المتحدث، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التلفزيونية التركية إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

"صدمة" موسكو

ولفتت وزارة الخارجية في أذربيجان إلى أن الحارسَين المُصابَين كانا في وضع "مُرض"، وأنها فتحت تحقيقًا.

وفي صور التقطتها على ما يبدو كاميرات السفارة الأذربيجانية وانتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر رجلًا خارجًا من سيارته أمام السفارة بعدما اصطدم بسيارة كانت مركونة في المكان، ثمّ داخلًا إلى المبنى وبيده سلاح.

ولا يظهر أي طفل في هذه اللقطات.

وتُظهر لقطات أخرى رجلًا يحمل بندقية ويهاجم آخرين، ثمّ جثة على الأرض مغطاة بملاءة.

وعبّرت وزارة الخارجية الروسية عن "صدمتها" إزاء الهجوم.

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "نوجّه تعازينا ودعمنا لزملائنا الأذربيجانيين". ويقيم في إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية، ولطالما اتّهمت طهران باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها.

ويهيمن الفتور تقليديًا على العلاقات بين باكو وطهران، إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفًا مقرّبًا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.

كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّدا مهما لباكو في الأسلحة، ومن احتمال أن تستخدم إسرائيل الأراضي الأذربيجانية للتحرّك ضد إيران.

© 2023 AFP