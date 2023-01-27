كأس انكلترا: مانشستر سيتي يطيح بأرسنال ويبلغ الدور الخامس

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لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف الفوز في مرمى أرسنال (1-صفر) في الدور الرابع لمسابقة كاس الاتحاد الانكليزي في 27 كانون الثاني/يناير 2023.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أطاح مانشستر سيتي بضيفه أرسنال متصدر الدوري من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر الجمعة على ملعب "الاتحاد" في مانشستر وبلغ الدور الخامس.

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وسجل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وأضاف مانشستر سيتي أرسنال إلى قائمة ضحاياه وتحديدا القطب الثاني للعاصمة لندن تشلسي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الدور الثالث.

وحقق مانشستر سيتي الاهم أمام أرسنال في ظل الصراع المثير بينهما على لقب الدوري.

ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدًا الفارق الى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 شباط/فبراير المقبل، وبالتالي فإن فوز سيتي سيمنحه زخما معنويا هائلا قبل مواجهتهما الاولى في الدوري على ملعب الامارات والثانية في 26 نيسان/أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وأجرى مدربا الفريقين تعديلات كثيرة على تشكيلتيهما، فأبقى غوارديولا على حارس المرمى البرازيلي

تغيير واحد لسيتي هو حارس المرمى البرازيلي ايدرسون وكايل ووكر والبرتغاليين برناردو سيلفا وجواو كانسيلو والاسباني أيمريك لابورت على دكة البدلاء، فيما غاب فيل فودن.

من جهته، أبقى أرتيتا على حارس مرماه ارون رامسدايل والفرنسي وليام صليبا والنروجي مارتن أوديغارد والبرازيلي غابريال مارتينيلي والكروانية أولكسندر زينتشكو وبن وايت على دكة البدلاء.

وكان أرسنال الأخطر في الشوط الأول وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس الألماني شتيفان أورتيغا، ومثله فعل حارس المدفعجية الاميركي مات تورنر.

وكاد ارسنال يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية للمدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو من داخل المنطقة تصدى لها الحارس أورتيغا ببراعة (5).

وأنقذ تورنر مرماه من هدف محقق عندما خرج من عرينه لقطع انفراد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند اثر خطأ للمدافع روب هولدينغ في ابعاد كرة طويلة (9)، فارتدت من الاخير الذي لعبها مقصية من خارج المنطقة لكن المدافع تومياسو اوقفها بصدره وابعد الخطر.

وحذا حارس مرمى سيتي أورتيغا خذو تونر عندما تصدى ببراعة لتسيدة قوية للوافد الجديد الدولي البلجيكي لياندرو تروسار من داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (21).

وجرب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين حظه بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن البعيد لتورنر (25).

وكاد إيدي نكيتياه يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من تروسار من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (33).

وتلقى سيتي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه جون ستونز فترك مكانه للابورت (45+3).

وتابع تورنر تألقه وأبعد تمريرة عرضية لدي بريون من أمام رأس هالاند (48)، ثم قطع تمريرة عرضية من داخل المنطقة لدي بروين باتجاه العملاق النروجي قبل ان يشتتها الدفاع (55).

وحرم القائم المهاجم الدولي الارجنتيني البديل خوليان الفاريس من افتتاح التسجيل عندما رد تسديدته القوية من خارج المنطقة فتهيأت امام جاك غريليش الذي تلاعب بالدفاع وهيأها لأكي داخل المنطقة فسددها زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس تورنر (64).

ودفع ارتيتا باسلحته الاساسية عقب الهدف فأشرك زينتشنكو واوديغارد ومارتينيلي.

وكاد نيكيتياه يدرك التعادل اثر تمريرة عرضية للسويسري غرانيت تشاكا امام المرمى لكن المدافع لابورت ابعدها في توقيت مناسب الى ركنية (66).

وسدد ألفاريس كرة قوية من خارج المنطقة اصدى لها تورنر على دفعتين (80).

وكاد مارتينيلي يدرك التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة توغل من خلالها حتى اقترب من الحارس لكن الدفاع ابعد المرة الى ركنية لم تثمر (85).

© 2023 AFP