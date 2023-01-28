أستراليا المفتوحة: سابالينكا تحرز أوّل القابها الكبرى بفوزها على ريباكينا

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ملبورن (أ ف ب) – تُوّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة خامسة عالميًا بأول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها السبت في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25، 4-6، 6-3 و6-4.

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وعوّضت سابالينكا (24 عاماً) تأخرها في المجموعة الاولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وجاءت المباراة النهائية لتختتم اسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 10 انتصارات توالياً في أستراليا باحرازها لقب دورة أديلايد.

وحسمت ريباكينا المجموعة الاولى بعد 24 دقيقة، الا انّ سابالينكا ردّت بشكل قوي وفازت بالمجموعة الثانية رغم مقاومة شرسة من منافستها الكازاخستانية، حيث احتاجت هذه المجموعة الى 57 دقيقة.

واتت المجموعة الثالثة قمة في الاثارة والندية، وكان واضحًا انّ تفاصيل صغرى قد تحسم المباراة.

وتمكنت البيلاروسية من كسر ارسال منافستها لتتقدم 5-3، الا انّ شوط المباراة جاء عصيبًا على اللاعبتين وتحديدا على سابالينكا، التي لم تستطيع حسم فوزها سوى بشق الانفاس.

ورغم خسارتها النهائي، ستشق ريباكينا طريقها نحو المراكز العشرة الاوائل في التصنيف العالمي، بعدما بلغت النهائي الكبير الثاني في غضون سبعة اشهر.

© 2023 AFP