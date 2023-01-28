برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات

© Melina Mejia / الرئاسة البيروفية/ا ف ب

الرئيسة دينا بولوارتي في مطار ليما، في 27 كانون الثاني/يناير 2023

ليما (أ ف ب) – رفض برلمان البيرو ليل الجمعة السبت طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2024 إلى كانون الأول/ديسمبر 2023، في وقت تتصاعد التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات.

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ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت.

بعد التصويت، تلقى رئيس البرلمان خوسيه وليامز طلبًا من أجل "إعادة النظر في التصويت" ومناقشته الاثنين خلال جلسة جديدة، وأن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة.

وقال وليامز أن "بهذا التصويت، تم رفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات".

وطلبت بولوارتي، الرئيسة المؤقتة لبيرو، تقريب موعد الانتخابات" لإخراج البلاد "من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ سبعة أسابيع.

ويطالب المتظاهرون بتقريب موعد الانتخابات من اجل اخراج البلاد "من المستنقع الذي نحن فيه".

وتقود الرئيسة الموقّتة البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 كانون الأوّل/ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات عنيفة خلّفت 47 قتيلًا على الأقلّ.

© 2023 AFP