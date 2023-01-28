بطولة ألمانيا: أونيون برلين يتساوى مع بايرن قبل موقعة الاخير مع فرانكفورت

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لاعبو أونيون برلين يحتفلون بالفوز على هرتا برلين في الدوري الالماني لكرة القدم في 28 كانون الثاني/يناير 2023

برلين (أ ف ب) – تساوى أونيون برلين بالنقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر بعد أن واصل عروضه القوية بفوزه 2-0 على مضيفه هرتا برلين في دربي العاصمة السبت، قبل مباراة البافاري الحذرة مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت لاحقًا، ضمن المرحلة الـ18 من الدوري الالماني لكرة القدم.

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وتقدم أونيون مع نهاية الشوط الاول برأسية الهولندي دانيلهو دوهيكي إثر ركلة حرة نفذها النمسوي كريستوفر تريميل (44).

وضاعف فريق العاصمة تقدمه بهدف بول سيغين (67) ليحقق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري.

ورفع أونيون رصيده الى 36 نقطة بالتساوي مع بايرن الذي يستقبل لاحقًا فرانكفورت الخامس (31 نقطة) ليستعيد الوصافة من لايبزيغ بعد فوز الاخير على شتوتغارت الجمعة.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لأونيون على غريمه في الدربي.

وحقق فرايبورغ أخيرًا انتصاره الاول بعد استئناف الدوري وبعد هزيمة وتعادل، بفوزه 3-1 على ضيفه أوغسبورغ.

وسجل أهداف الفائز النمسوي مايكل غريغوريتسخ (13) ولوكاس هولر (30) والنمسوي فيليب لينهارت (85)، فيما أحرز مرجيم بيريشا الهدف الوحيد للضيوف (29 من ركلة جزاء).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع.

وراتقى نيكلاس فولكروغ الى صدارة ترتيب هدافي الدوري (13) متجاوزًا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، بتسجيله ثنائية فوز فيردر بريمن 2-1 على ضيفه فولفسبورغ الذي سجل له الاميركي كيفن باريديس.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا عريضًا 4-1 على مضيفه هوفنهايم.

وسجل النمسوي كريم أونيسيوي هاتريك ليقود ماينتس للفوز 5-2 على ضيفه بوخوم.

© 2023 AFP