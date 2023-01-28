بطولة إسبانيا: برشلونة يبتعد 6 نقاط في الصدارة ويخسر ديمبيليه

© باو بارينا / ا ف ب

لاعب وسط برشلونة بيدري (إلى اليمين) يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى جيرونا إلى جانب زميله أنسو فاتي في الدوري الاسباني على ملعب مونتيليفي ستاديوم في 28 كانون الثاني/يناير 2023

برشلونة (أ ف ب) – عزز برشلونة صدارته وابتعد موقتاً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

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ويدين برشلونة بالفوز بديربي كاتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري الذي حل ّبدلاً من الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي خرج مصاباً باكراً، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

-100 مباراة -

قال بيدري الذي خاض مباراته الـ 100 بقميص البلاوغرانا وسجل هدفه الـ 15 منذ انضمامه إلى الفريق الاوّل لشبكة "دازن" للبث التدفقي "أعلم أنني يجب أن أتحسن أمام المرمى (لكن) في الوقت الحالي أسجل الأهداف".

ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال سوسييداد الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد. فيما تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة.

ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وحقق رجال المدرب تشافي هرنانديس الفوز على جيرونا على وقع انجاز التأهل إلى نصف نهائي الكأس، بفوزهم على ريال سوسييداد المنقوص 1-صفر الأربعاء، بهدف المتألق ديمبيليه الذي نال تصفيق جماهير ملعب "كامب نو".

وتوج برشلونة في أوّل ألقاب عهد لاعب وسطه السابق ومدربه الحالي بالكأس السوبر الاسبانية في العاصمة السعودية الرياض بفوز ساحر على ريال 3-1 في 15 الشهر الحالي، قبل أن يتبعه بآخر في الدوري على خيتافي 1-صفر في المرحلة الماضية.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الانكليزي في ملحق "يوروبا ليغ" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 شباط/فبراير، يخوض 3 مباريات في "لا ليغا" أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

افتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيليه والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

وتناوب تشافي في الدفاع، ليدفع بإريك غارسيا اساسياً إلى جانب ماركوس ألونسو غداة تمديد الأخير عقده مع الفريق حتّى عام 2024.

برشلونة يخسر ديمبيليه

وفي شوط أوّل عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة ديمبيليه الذي خرج من الملعب وحلّ بدلاً منه بيدري (25)، وانتظر حتى نصف الساعة الاول ليشكل خطراً بتسديدة من فاتي علت العارضة بعد خطأ في التمرير من دفاع جيرونا.

وعن اصابة الفرنسي الذي شعر بألم فوق الركبة اليسرى قال تشافي "أعتقد أنه أصيب، نعم. هو أحد أكثر اللاعبين حسماً. شعر بشيء في عضلات الفخذ. نأمل في أن تكون (الاصابة) بسيطة قدر الإمكان. أردنا أن نضيف العمق وفقدنا لاعبنا الذي أحدث الفارق".

في المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل المحاولات الخجولة والبطيئة للبلاوغرانا (4 تسديدات منها 2 على المرمى).

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية وعرضية من المدافع جوردي ألبا وخطأ من الحارس استغله لاعب الوسط ابن الـ 20 عاماً لهز الشباك (61)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واعتقد جيرونا انه حقق التعادل، إلا أن المدافع أرنو مارتينيس كان متسللاً لحظة تسجيله الهدف (65).

وتحصل الفريق المضيف على ثلاث فرص في 4 دقائق (بين 86 و89) لإدراك التعادل، إلا ان البدلاء توني فيا وبعده خوان كارلوس مارتن الذي كان وحيداً في منطقة الستة امتار وجويل روكا أهدروا تباعاً أمام دفاع برشلونة الذي لم تهتز شباكه سوى 6 مرات في "لا ليغا" هذا الموسم.

قال المدافع الفرنسي جول كونديه بعد فوز برشلونة لشبكة "دازن" "أعتقد أنه في ملاعب كهذه يجب أن تفوز، مهما فعلت".

واضاف "يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، ولكن في هذه المباريات خارج ملعبنا، ضد المنافسين الذين يلعبون بشكل جيد، الفوز أمر حيوي"، مشدداً على أن "الحفاظ على شباك نظيفة هو المفتاح. الفريق بأكمله يعمل بشكل دفاعي، وليس فقط الدفاع الرباعي. الكل يبذل قصارى جهده".

وفاز قادش على ريال مايوركا 2-صفر.

وابتعد قادش عن منطقة الهبوط بعدما تقدم للمركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن أول الهابطين.

ويلعب لاحقاً إشبيلية أمام إلتشي، وخيتافي أمام ريال بيتيس.

وتتابع منافسات المرحلة الأحد، مع مباريات بلد الوليد أمام فالنسيا، وأوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو امام أتلتيك بلباو. وتختتم الإثنين بلقاء فياريال أمام رايو فايكانو.

© 2023 AFP