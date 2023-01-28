زانيولو يغيب عن روما بمواجهة نابولي بسبب خلاف حول انتقاله (مورينيو)

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ميلانو (أ ف ب) – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما السبت إن الدولي نيكولو زانيولو لن يكون ضمن قائمة الفريق عشية المواجهة المرتقبة مع نابولي، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد خلاف بشأن رفضه الانتقال إلى بورنموث الانكليزي.

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ورفض زانيولو أن يدرج اسمه ضمن قائمة الفريق الفائز على سبيتسيا 2-صفر في المرحلة الماضية، إلا أن مورينيو وادارة النادي قررا هذه المرة إبقاء ابن الـ 23 عاماً خارج الفريق لمواجهة نابولي الساعي للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وحسب تقارير واسعة النطاق في إيطاليا فان روما غاضب من زانيولو لرفضه الإنتقال إلى بورنموث بصفقة قدرت قيمتها بـ 30 مليون يورو (32.6 مليون دولار) بعد انهيار المحادثات بين نادي العاصمة وميلان الأسبوع الحالي لانتقال محتمل إلى "روسونيري"، كما لم يلتقِ حتى بممثلي النادي الإنكليزي الذين سافروا إلى إيطاليا لعقد الصفقة.

وكان مورينيو صرّح بعد الفوز على سبيتسيا إنه يعتقد أن زانيولو سيبقى في صفوف روما الذي يسعى للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

قال مدرب ريال مدريد الاسباني وتشلسي الانكليزي وإنتر السابق "لسوء الحظ يبدو أنني كنت على حق".

وتابع "أقول للأسف لأن اللاعب يقول منذ شهر إنه يريد الرحيل" و"عندما يقول لاعب للمدرب والنادي ورفاقه: +لا أريد أن ألعب لروما، لا أريد أن أرتدي قميص روما، لا أريد أن أتدرب مع زملائي في الفريق... أريد لاعبين سعداء يسمحون للاعبين الآخرين أن يكونوا سعداء".

وأردف "هو غير متاح، هو ليس جزءاً من المشروع".

ويعتبر زانيولو أحد ألمع المواهب الشابة في إيطاليا عندما ظهر مع روما عندما كان مراهقاً، إلاّ أنه تعرض لاصابات خطيرة في ركبتيه، مما حدّ من وهج تألقه.

قاوم الموسم الماضي للعودة إلى مستواه السابق، وكان تحت قيادة مورينيو عاملاً أساسياً في فوز روما بمسابقة "كونفرنس ليغ"، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية ضد فينوورد الهولندي ليحقق نادي العاصمة أول لقب أوروبي كبير في تاريخه.

إلاّ ان أداء زانيولو تراجع هذا الموسم حيث طغت نجومية الوافد الجديد بطل العالم الأرجنتيني باولو ديبالا على فريق مورينيو.

ولا يملك النادي أو اللاعب نية لتمديد العقد بينهما والذي ينتهي في حزيران/يونيو من العام المقبل، مما يترك زانيولو على الأرجح جانباً لعدة أشهر قبل ترتيب صفقة للمغادرة في الصيف.

© 2023 AFP