موسكو تتهم الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا في ضربة على مستشفى في لوغانسك

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شخصان يمشيان قرب مبنى سكني مدمّر في بلدة سيفيرودونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانية في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا في 24 كانون الثاني/يناير 2023

موسكو (أ ف ب) – اتهمت روسيا السبت الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.

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وقال الجيش الروسي في بيان "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس" في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك صباح السبت.

ولفت إلى أن الضربة "خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي".

وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون "منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".

وتابع "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".

وفي شرق أوكرانيا أيضًا، تحديدًا في مدينة كوستيانتينيفكا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب اثنان على الأقل جراء ضربة روسية، حسبما قال حاكم منطقة دونيتسك السبت.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على شبكات التواصل الاجتماعي "أطلق الروس النار على حي سكني وألحقوا أضرارًا بأربعة مبانٍ متعددة الطوابق وفندقًا ومرائب وسيارات مدنية"، مضيفًا "قُتل ثلاثة مدنيين. وأُصيب اثنان على الأقل".

© 2023 AFP