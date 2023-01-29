بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يحرز اللقب العاشر ويعادل الرقم القياسي لنادال في القاب الغراند سلام

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة في ملبورن في 29 كانون الثاني/يناير 2023.

ملبورن (أ ف ب) – توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة في تاريخ عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) الاحد في المباراة النهائية في مليورن.

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وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ22 في الغراند سلام معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافايل نادال الذي جرد من لقب البطولة الاسترالية هذا العام، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وهو الفوز العاشر لديوكوفيتش في 10 مباريات نهائية في ملبورن والـ22 في 33 مباراة نهائية في البطولات الاربع الكبرى.

في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر باول القاب الكبرى للمرة الثانية في مسيرته بعد الاولى عندما خسر امام ديوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.

وانهار ديوكوفيتش باكيا معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على ارضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما غاب والده سردجان بعد جدل ظهوره بجانب مشجعين يحملون علماً روسياً عليه صورة الرئيس فلاديمير بوتين.

ونجح ديوكوفيتش في كسر ارسال تسيتسيباس في الشوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان يحسمها في صالحه 6-3 في 36 دقيقة.

وحصل تسيتسيباس على كرة لكسر ارسال ديوكوفيتش للمرة الاولى وحسم المجموعة الثانية في صالحه في الشوط العاشر لكن الصربي أنقذها وكسب نقطتين أخريين فارضا التعادل 5-5 ثم 6-6 وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل استهله الصربي بقوة وتقدم 4-1 قبل ان يعود اليوناني ويدرك التعادل 4-4 وسنحت له فرصة التقدم لكنه اهدرها فكسب ديوكوفيتش ثلاث نقاط متتالية وحسمه في صالحه 7-4 ومن ثم المجموعة الثانية 7-6 في 70 دقيقة.

وحصل تسيتسيباس على فرصتين لكسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الاول للمجموعة الثالثة، فأهدر الأولى ونجح في الثانية وتقدم 1-صفر.

لكن ديوكوفيتش رد مباشرة في الثاني مدركا التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6 ليحتكم اللاعبان مجددا الى شوط فاصل كانت الكلمة الاخيرة فيه مرة اخرى للصربي الذي تقدم 5-صفر قبل ان يكسبه 7-5 وأنهى المجموعة في صالحه 7-6 في 70 دقيقة وبالتالي المباراة.

© 2023 AFP