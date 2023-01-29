دوري "أن بي ايه": بوسطن يحبط جيمس وليكرز

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يحاول تسجيل سلة بين لاعبي بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم (يسار) وغرانت وليامس خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 28 كانون الثاني/يناير 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – أحبط بوسطن سلتيكس ضيفه لوس أنجليس ليكرز ونجمه "الملك" ليبرون جيمس صاحب 41 نقطة عندما حسم "الكلاسيكو" في صالحه 125-121 بعد التمديد السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ووفت القمة الساخنة بين الفريقين الأكثر تتويجا في تاريخ الدوري برصيد 17 لقبا لكل منهما، بوعودها، وتبادل الفريقان السيطرة على نتيجتها 19 مرة. تقدم ليكرز بفارق سبع نقاط في منتصف الربع الأخير، لكن جايلين براون سجل ثلاثية مدركا التعادل 105-105 مع تبقي 4.1 ثوان.

وارتكب جايسون تاتوم (30 نقطة، 11 متابعة) خطأ على جيمس (9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة) عندما كان الاخير في طريقه الى تسجيل سلة قبل الصفارة النهائية لكن الحكم لم يحتسبه ما فجر غضب الملك وتم احتساب خطأ فني ضد زميله باتريك بيفيرلي بسبب إحضاره كاميرا للحكام ليظهر لهم الدليل على قرارهم السيئ.

وكان بيفيرلي، صاحب 15 نقطة، قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بطل كاليفورنيا في الأمسية في الدقيقة الأخيرة وذلك بتسجيله ثلاثية وسلة ساحقة "دانك" قبل يرتكب خطأ بحق براون استغله الاخير لإدراك التعادل.

واصل براون تألقه في الشوط الإضافي بتسجيله 11 نقطة رافعا غلته في المباراة الى 37 نقطة، وأضاف مالكولم بروغدون 26 نقطة.

وغرد "الملك" عقب المباراة على قرار الحكام قائلا "هذه تؤلم كثيرًا! لا أفهم".

117 نقطة

لم يجد جيمس المساندة الكافية من زملائه لتوجيه الضربة القاضية لمتصدر المنطقة الشرقية ووصيف بطل الموسم الماضي، حيث اكتفى أنتوني ديفيس بتسجيل 16 نقطة فقط مع 10 متابعات، وراسل وستبروك بـ12 نقطة، لكن يبقى عزاء الملك أنه بات على بعد 117 نقطة من تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري المسجل باسم حكيم عبد الجبار.

وقاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثاني المنطقة الشرقية، الى حسم القمة الثانية في أمسية الجمعة على حساب ضيفه دنفر ناغتس متصدر الغربية 126-119.

وكان ناغتس متفوقا بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الاول لكن إمبيد ورفاقه قلبوا الطاولة في نهايتها وخرجوا منتصرين بفارق سبع نقاط.

فرض الكاميروني الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية حيث يأمل البلدان الأخيران أن يدافع عن الوانهما في بطولة العالم 2023 وأولمبياد 2024، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 47 نقطة مع 18 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، وتوبياس هاريس 14 نقطة على غرار جورج نيانغ في الفوز السابع تواليا لسيكسرز والـ32 هذا الموسم.

في المقابل، برز الرباعي الصربي نيكولا يوكيتش وجمال موراي ومايكل روبتر وآرون غوردون في صفوف دنفر ناغتس بتسجيلهم 24 و22 و20 و18 نقطة تواليا دون تفادي الخسارة الثانية تواليا والثالثة في المباريات الاربع الاخيرة لفريقهم والـ16 هذا الموسم.

واستعاد بروكلين نتس رابع المنطقة الشرقية توازنه بعد خسارتين متتاليتين وذلك بفوزه على ضيفه نيويورك نتس 122-115 بفضل 32 نقطة لكايري إرفينغ.

في أتلانتا، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على مضيفه هوكس 120-113، بفضل نجمه كواهي لينرد صاحب 32 نقطة، فارتقى الى المركز الرابع في المنطقة الغربية.

وفي سان أنطونيو، أفسد فينيكس صنز احتفال مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش بعيد ميلاده الـ74 عندما تغلب عليه 128-118 بعد التمديد، في مباراة تألق فيها كريس بول بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

© 2023 AFP