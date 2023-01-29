ليون يعلن انتقال مدافعه غوستو الى تشلسي لسبعة اعوام ونصف مقابل 30 مليون يورو

مدافع ليون مالو غوستو خلال المباراة ضد شارليتي في دور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ليون (أ ف ب) – أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الأحد رسميا انتقال ظهيره الأيمن مالو غوستو إلى صفوف تشلسي الإنكليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت لمدة سبع سنوات ونصف حتى عام 2030.

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قبل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشر الدوري الممتاز، سيبقى غوستو (19 عاما) مع تاسع الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

وبات غوستو سابع صفقة لتشلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد الاوكراني ميخايلو مودريك والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسي بنوا بادياشيل ونوني مادويكي والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم غوستو إلى أولمبيك ليون في سن الرابعة عشرة قادماً من إف سي بورغوان-جاليو، لكن الامور تسارعت بالنسبة للمدافع الذي بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط، حيث وقع أول عقد احترافي له في كانون الأول/ديسمبر 2020 قبل أن يبدأ في دوري الدرجة الأولى ضد سانت إتيان في كانون الثاني/يناير 2021.

وفرض غوستو نفسه أساسيا في التشكيلة على حساب ليو دوبوا الذي انتقل هذا الصيف إلى غلطة سراي التركي، فلعب 77 مباراة حتى الان في جميع المسابقات مع ليون.

وعلق ليون على انتقال غوستو الى تشلسي قائلا في بيان صحافي "يأسف أولمبيك ليون لعدم تمكنه من الحفاظ على أحد مواهبة العظيمة التي تكونت في أكاديمية النادي، لكنه يظل سعيدًا بالقدرة على الاعتماد عليه خلال هذا الجزء الثاني من الموسم".

وكان من الصعب على ليون رفض صفقة بقيمة 30 مليون يورو على الرغم من رغبته التي أعرب عنها في الصيف الماضي لجماهيره ومجموعات الالتراس على وجه الخصوص، في الاعتماد على الحمض النووي للنادي.

وفي ذلك الصدد، سجل ليون عودة مهاجمه ألكسندر لاكازيت ولاعب وسطه كورنتان توليسو إلى صفوفه قادمين من أرسنال الانكليزي وبايرين ميونيخ الألماني في سعيه الى العودة الى قمة الدوري بعدما حل ثامنا الموسم الماضي، ما حرمه من حجز مقعد في إحدى المسابقات القارية.

وتسارع نشاط ليون في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية بإعارته رومان فيفر إلى لوريان السبت وقبله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي إلى رين الخميس.

© 2023 AFP