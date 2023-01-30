الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية (زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك)

© أناتولي ستيبانوف / ا ف ب

موسكو (أ ف ب) – تتقدم القوات الروسية قرب مدينة فوغليدار مركز المعارك الجديد على الجبهة في شرق أوكرانيا حيث تكثّف موسكو هجومها، وفق ما أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك دنيس بوشيلين الإثنين.

إعلان اقرأ المزيد

وقال بوشيلين وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، "وحداتنا تواصل التقدم (...) أُقيمت وحدات في شرق فوغليدار والعمل متواصل في الجوار".

وأضاف أن الجيش الأوكراني "كان لديه الوقت للتراجع" في هذه المنطقة التي تضمّ "عددًا كبيرًا من المواقع الصناعية والمباني العالية" التي تسهّل عمليات الدفاع.

وتابع بوشيلين "إذًا ننطلق من مبدأ أن العدو سيقاوم"، رافضًا توقع مدة المعارك من أجل هذه المنطقة.

تقع مدينة فوغليدار التي كانت تعدّ 15 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي، على بعد 150 كلم نحو جنوب باخموت في شرق البلاد التي تشهد معارك أيضًا ويسعى الجيش الروسي إلى السيطرة عليها منذ أكثر من ستة أشهر متكبّدًا خسائر فادحة.

وأوضح بوشيلين الاثنين أن "معارك شرسة" تدور قرب باخموت وأنه "من المبكر جدًا" التحدث عن تطويق المدينة من جانب القوات الروسية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن باخموت وفوغليدار ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك تتعرض "لهجمات روسية متواصلة".

وتعهّد الكرملين بالسيطرة على كامل أراضي دونيتسك بعد أن أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي ضمّها مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى هي لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

© 2023 AFP