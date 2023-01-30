كأس إسبانيا: برشلونة وريال مدريد يلتقيان في نصف النهائي

مدريد (أ ف ب) – يلتقي الغريمان ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، فيما يتواجه أتلتيك بلباو مع أوساسونا، وفق ما أسفرت القرعة الاثنين.

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يحل النادي الكاتالوني على ريال مدريد ذهابًا قبل أن يتوجه الاخير الى كامب نو إيابًا.

بلغ فريق العاصمة المربع الاخير بعد فوزه على غريمه وجاره أتلتيكو 3-1 بعد التمديد في ربع النهائي، فيما تفوق برشلونة 1-0 على ريال سوسييداد.

قال المدير الرياضي لبرشلونة الهولندي جوردي كرويف بعد القرعة "إنها مباراة كبيرة، ليس فقط في كأس الملك، بل أيضًا مباراة كبيرة للعالم".

وأكد كرويف أن التتويج بالكأس السوبر الاسبانية على حساب ريال مدريد (3-1) في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر الحالي، بات خلف الفريق.

قال في هذا الصدد "نبدأ من الصفر وستكون معركة رائعة".

أما أتلتيك بلباو الذي بلغ نصف النهائي في المسابقة للموسم الرابع تواليًا، فتأهل الى المربع الاخير هذا العام على حساب فالنسيا 3-1.

أما أوساسونا فقد أقصى إشبيلية بفوه عليه 2-1 بعد التمديد.

ويتعارض سفر ريال مدريد الى المغرب الاسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للاندية مع المواعيد التقليدية لنصف نهائي الكأس ما اضطر المنظمين الى إعادة الجدولة.

تقام مبارتا الذهاب في 28 شباط/فبراير والاول او الثاني من آذار/مارس والاياب بين الرابع والسادس من نيسان/أبريل.

يستضيف ملعب لا كارتوخا النهائي في 6 أيار/مايو.

© 2023 AFP