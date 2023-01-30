مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة

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متظاهرون فلسطينيون يشعلون الإطارات خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أعقاب احتجاجات ضد مصادرة إسرائيل أراضي فلسطينيين في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة في 26 كانون الثاني/يناير 2023

الخليل (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل شاب فلسطيني صباح الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقال الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنه يحقق في الحادثة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد نايف سلمان أبو فودة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مدينة الخليل".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، قتل أبو فودة بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية "المتواجدة على الحاجز العسكري 160 جنوب الحرم الإبراهيمي... الرصاص الحي صوب مركبة الشاب".

وبذلك، يرتفع الى 35 عدد القتلى الفلسطينيين الذين قضوا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967، بينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.

ومنذ أيام، تصاعدت وتيرة العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل. فقد قتل فلسطيني الجمعة سبعة أشخاص بينهم طفل خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية في اعتداء أعقب مقتل عشرة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الخميس قال الجيش إنها استهدفت نشطاء في حركة الجهاد الإسلامي.

وتتوالى الدعوات الدولية إلى ضبط النفس والهدوء.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل الأحد الى القاهرة، في وقت لاحق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن يلتقي خلال زيارته أيضا التي ستشمل رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ولقاء بلينكن نتانياهو هو الأول منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وسبق وصول بلينكن زيارة لرئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز الذي التقى عباس في رام الله.

ودعا وزير الخارجية الأميركي من القاهرة الاثنين إثر لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "الهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

© 2023 AFP