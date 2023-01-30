منظمة الصحة العالمية تبقي على حالة الطوارئ القصوى حيال كوفيد-19

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عامل صحي يأخذ عيّنة مسحة من رجل لفحصها بحثاً عن فيروس كورونا في مستشفى في بكين في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022.

جنيف (أ ف ب) – قررت منظمة الصحة العالمية الإثنين الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19 بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

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واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان.

في 30 كانون الثاني/يناير 2020، أعلنت اللجنة أن كوفيد 19 يمثل "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي"، بينما لم تكن قد سجّلت آنذاك خارج الصين، سوى أقل من مئة إصابة بدون أي حالة وفاة.

وسبق أن أكد تيدروس أن رفع مستوى الطوارئ القصوى "سابق لأوانه".

وقال الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، "على الرغم من أنني لا أريد استباق رأي لجنة الطوارئ، إلا أنني ما زلت قلقا للغاية بشأن الوضع في بلدان عدة وتزايد حالات الوفاة".

وأضاف "رسالتي واضحة: لا تقللوا من شأن هذا الفيروس، لقد فاجأنا وسيستمر في مفاجأتنا وسيواصل الفتك، ما لم نفعل المزيد لتزويد المحتاجين بالمرافق الصحية ولمكافحة التضليل على الصعيد العالمي". ويتمتع المدير العام للمنظمة الأممية بصلاحية الاختيار بين اتباع توصية لجنة الطوارئ أو عدمها.

وتسبب الفيروس بوفاة 6,804,491 شخصاً وإصابة أكثر من 752 مليون شخص حتى 27 كانون الثاني/يناير، بحسب المنظمة، لكن الوكالة الأممية والخبراء يتفقان على أن الأعداد في الواقع تفوق ذلك بكثير.

© 2023 AFP