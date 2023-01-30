25 قتيلاً على الأقل و120 جريحاً في الانفجار داخل المسجد في باكستان

© معاذ علي / ا ف ب

مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار في مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور بشمال غرب باكستان، في 30 كانون الثاني/يناير 2023

بيشاور (باكستان) (أ ف ب) – قتل 25 شخصاً على الأقل وجُرح 120 آخرون في انفجار داخل مسجد في مقر شرطة بيشاور في شمال غرب باكستان الإثنين.

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ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر. وأدى إلى تطايُر سقف وجدار المسجد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، الذي شاهد جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف.

وقال شفيع الله خان المسؤول الإداري الكبير في ولاية خيبر بختونخوا وعاصمتها بيشاور، لوكالة فرانس برس، "قُتل حتى الآن 25 شخصاً وجُرح 120... تمّ إخراج جثث أخرى (من المسجد). الآن، أولويتنا هي إنقاذ الأشخاص المطمورين تحت الأنقاض".

وبحسب مراسل فرانس برس، تقوم فرق الإطفاء بعملية إنقاذ واسعة النطاق.

وقال محمد إعجاز خان رئيس شرطة بيشاور لوكالة فرانس برس "نبحث عن مزيد من المعلومات، لكن الانفجار وقع في وقت الصلاة".

© 2023 AFP