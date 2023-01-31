اتفاق بين أنجيه والريان القطري لانتقال المغربي بوفال

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المغربي سفيان بوفال (يمين) في مواجهة الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2022

رين (فرنسا) (أ ف ب) – أعلن نادي أنجيه الفرنسي مساء الإثنين عن توصله إلى "اتفاق مبدئي" مع الريان القطري لانتقال نجم هجومه الدولي المغربي سفيان بوفال، أحد لاعبي منتخب "أسود الأطلس" في مشواره الرائع خلال مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وأوضح أنجيه برسالة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "سُمح للاعب بالانتقال الثلاثاء إلى قطر من أجل الخضوع لفحص طبي".

ويأتي انتقال بوفال بعد يومين من صفقة انتقال مواطنه لاعب الوسط الدولي عز الدين أوناحي من أنجيه أيضاً إلى مرسيليا.

وتألق اللاعبان خلال المشوار الرائع للمغرب في مونديال قطر، عندما اصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية.

ومنذ عودتهما من قطر، شارك اللاعبان بشكل متقطع مع ناديهما أنجيه.

وكان بوفال (29 عاماً و39 مباراة دولية) متعاقداً مع انجيه حتى 2024، لكنه أزال ارتباطه بالنادي في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قيامه بزيارة سكان الحيّ الذي ترعرع فيه في أنجيه مطلع كانون الثاني/يناير.

وصل بوفال، المولود في فرنسا، إلى أنجيه بعمر العاشرة واحترف في صفوفه بعدها بتسع سنوات. برز مع ليل (2015-2016)، قبل أن يخوض تجربة مع ساوثمبتون الإنكليزي أُعير فيها إلى سلتا فيغو الإسباني، قبل أن يعود إلى أنجيه في 2020.

وفيما يعاني أنجيه في المركز الأخير من الدوري الفرنسي، مع فوزين فقط في 20 مباراة، لا يبدو الريان العريق بصحة أفضل إذ يحتل المركز العاشر من اصل 12 نادياً في الدوري القطري.

© 2023 AFP