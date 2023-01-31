البرتغالي كانسيلو معاراً من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ مع خيار الشراء (النادي البافاري)

© أولي سكارف / ا ف ب/AFP/ارشيف

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – انتقل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنكليزي إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان الثلاثاء.

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وسبق لبايرن أن ضمّ الشهر الحالي الدولي الهولندي دالي بليند (32 عاماً) من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن بند شراء كانسيلو تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وقال المدافع البرتغالي (28 عاماً) الذي شارك في كل مباريات منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، لدى تقديمه للصحافة قبل حصة تدريبية بعد الظهر "انتهزت هذه الفرصة لأنني أردت التعرف على نادٍ مثل بايرن ميونيخ الذي أعرف أهميته كلاعب".

ويمكن للظهير الأيمن أن يلعب في الجهة اليمنى كما كان في يوفنتوس الإيطالي، أو في الميسرة على غرار مانشستر سيتي بأوامر من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

بدأ كانسيلو مسيرته في بنفيكا، ولعب ثلاثة مواسم في فالنسيا (2014-2017)، وموسمين في إيطاليا (إنتر ويوفنتوس) قبل التوقيع مع "سيتيزنس" في صيف العام 2019. ومدد عقده مع النادي الإنكليزي قبل عام حتى صيف 2027.

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