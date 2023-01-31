انتعاش الحياة في أهوار العراق بفضل الامطار الشتوية

مزارع عراقي في قارب في أهوار الجبايش في 23 كانون الثاني/يناير 2023

أهوار الجبايش (العراق) (أ ف ب) – عادت الجواميس السوداء تضرب بحوافرها المياه بين سيقان القصب في أهوار بلاد ما بين النهرين الأسطورية في جنوب العراق بعد أن أنعشتها قليلًا أمطار شتوية أعادت البهجة للرعاة في هذه المنطقة المنكوبة بالجفاف.

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عانت أهوار بلاد الرافدين التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي من الجفاف الذي ضرب العراق خلال الصيف بسبب قلة المطر وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي أقيمت في المنبع في تركيا وإيران المجاورتين.

لكن أهوار الجبايش التي تعد وجهة سياحية في محافظة ذي قار وأهوار الحويزة الواقعة على الحدود مع ايران استعادت أنفاسها، وبين سيقان القصب والجزر الصغيرة المتناثرة، يتقدم رحيم داود بقارب يدفعه بعصاه، وسط المياه الممتدة على مساحة واسعة.

يقول الرجل البالغ من العمر 58 عامًا ويكسب رزقه من تربية الجاموس في أهوار الجبايش "جفت هذه المناطق خلال الصيف، لكن الان مع المطر ارتفع منسوب المياه".

في أهوار الحويزة أو في الجبايش، رصد مصورو وكالة فرانس برس في الصيف الماضي اختفاء مساحات شاسعة من الأراضي الرطبة التي حلت محلها تربة متصدعة تنتشر فيها شجيرات جافة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤول في محافظة ذي قار الفقيرة والريفية لوكالة فرانس برس إن 1200 عائلة غادرت الأهوار والمناطق الزراعية في جنوب العراق في غضون ستة أشهر بسبب قلة المياه، كما نفق 2053 جاموسًا خلال الفترة نفسها.

واجه العراق للعام الثالث على التوالي موجة جفاف شديدة ودرجات حرارة لاذعة تجاوزت 50 درجة مئوية خلال صيف 2022.

أقر المهندس حسين الكناني مدير عام مركز انعاش الأهوار والأراضي الرطبة بتسجيل "تحسن تدريجي". وقال لوكالة فرانس برس "تم استغلال مياه الامطار وتحويلها من خلال الجداول والانهار"الى الأهوار.

وقال الكناني "ارتفع منسوب المياه في الجبايش بأكثر من 50 سم مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، وأكثر من 30 سم في الحويزة".

في تموز/يوليو، رصدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الانخفاض الحاد في مستوى المياه، وأشارت إلى ما لذلك من "آثار كارثية على سبل عيش أكثر من ستة آلاف أسرة ريفية فقدت جواميسها التي تعد مصدر رزقها الوحيد".

اللقلق الأبيض في أهوار الجبايش في العراق في 23 كانون الثاني/يناير 2023 © أسعد نيازي / اف ب/ارشيف

وقالت الوكالة الأممية مطلع كانون الثاني/يناير إن الأمطار التي هطلت على منطقة الجبايش تعد بشرى خير، مؤكدة على أن انخفاض مستوى ملوحة المياه "أتاح لسكان الأهوار استخدام هذه المياه لهم ولحيواناتهم"

واضافت في بيان "كان لهطول الامطار تأثير إيجابي كبير، خاصة على مربي الجاموس فهو يمثل تحولًا مهمًا في حياتهم بعد أن أصابهم اليأس جراء نقص مناسيب المياه وصولا الى مستويات مقلقة".

لكن المهندس جاسم الأسدي، مدير جمعية طبيعة العراق، وهو من سكان الأهوار، يشير مع ذلك إلى أن "المشكلة هي في الصيف القادم".

وأضاف "الأمطار وحدها لا تكفي ... لا تأتينا كميات كافية من المياه من الجانب التركي .... السدود الرئيسية في العراق ليس فيها كميات مناسبة وكافية لما تبقى من السنة".

© 2023 AFP