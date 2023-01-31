توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران

أشخاص يسيرون عبر معبر للمشاة في ساحة وليعصر وسط العاصمة الإيرانية طهران في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

طهران (أ ف ب) – تم توقيف أحد المقربين من مولوي عبد الحميد زعيم الأقلية السنية في إيران مساء الاثنين في محافظة سيستان-بلوشستان على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله "إن عبد المجيد مرادزهي وهو مستشار ومقرب من عبدالحميد ... أوقفته الاجهزة الامنية" بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان-بلوشستان، التي تسكنها أقلية سنية كبيرة في جنوب شرق البلاد.

شهدت زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر أعمال عنف قتل فيها العشرات وبينهم ستة عناصر من قوى الأمن بحسب السلطات.

وتفيد مصادر محلية أن احتجاجات زاهدان ناجمة عن غضب السكان جراء انباء عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل ضابط في الشرطة.

واشارت الوكالة إلى أن مرادزهي متهم "بمحاولة ارباك الراي العام" و "بارتباطه بالعديد من الافراد ووسائل الإعلام الأجنبية".

وسيستان بلوشستان من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.

عقب أعمال العنف التي شهدتها في أواخر أيلول/سبتمبر، أقالت السلطات اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في المنطقة، بينهم قائد شرطة زاهدان، بعد نشر تحقيق رسمي افاد بوجود "إهمال من قبل بعض الضباط" أدى إلى مقتل مدنيين "أبرياء".

يأتي ذلك، فيما تتواصل الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

© 2023 AFP